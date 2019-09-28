Avusturya'da seçmen erken seçimler için sandığa gidiyor

28.09.2019 20:31

Avusturya'da yaklaşık iki yıl aradan sonra 6 milyon 400 bin seçmen, 183 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere 29 Eylül pazar günü sandık başına gidiyor.



Seçmenler ülke genelinde 39 seçim bölgesinde kurulacak yaklaşık 12 bin sandıkta oy kullanarak 33'üncü hükümeti belirleyecek. Euronews.com'da Görüntüle