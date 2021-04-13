Avusturya'da Sağlık Bakanı istifa etti
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Avusturya'da Sağlık Bakanı istifa etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avusturya'da Sağlık Bakanı istifa ettiAdil ELMAS, Avusturya, (DHA)- Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Avusturya'da Sağlık Bakanı istifa etti

Adil ELMAS, Avusturya, (DHA)- Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Avusturya Hükümetinin Yeşiller Partili Sağlık Bakanı Rudolf Anschober son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarını nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Basın toplantısı düzenleyen 60 yaşındaki Anschober, çok fazla mesai harcadığını ve özellikle Kovid-19 sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu dile getirdi. İstifa eden Anschober, ülkenin daha zinde bir sağlık bakanına ihtiyacı olduğunu altını çizdi. Sağlık Bakanı Anschoner göreve başladıktan kısa bir süre sonra Kovid-19 salgını ile mücadele etmek zorunda kaldı.

Avusturya'da Sağlık Bakanı istifa etti
Avusturya'da Sağlık Bakanı istifa etti
Avusturya'da Sağlık Bakanı istifa etti
Avusturya'da Sağlık Bakanı istifa etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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