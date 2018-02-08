Avusturya'da Poroşenko-Kurz Görüşmesi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, en önemli hedeflerinin Doğru Ukrayna'da olumlu gelişmelere olanak sağlamak olduğunu belirterek, "Ateşkesin sürekli kılınması ve bölgede yaşayan insanların acılarının dindirilmesi için Ukrayna'da olumlu adımların atılması gerekiyor." dedi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Başbakan Kurz ile bir araya geldi.

Kurz, ikili görüşmenin ardından yaptığı konuşmada, iki ülkenin ilişkilerinin köklü bir tarihe dayandığını belirtti. Kurz, ekonomik, kültürel ve insani açıdan halihazırda iyi olan ikili ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Avusturya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanlığında, Doğu Ukrayna'da süren gerginliğin azaltılması ve özellikle bölgede yaşayan sivillere yönelik insani yardımların zamanında ulaştırılabilmesi için yapılan çalışmaları anlatan Kurz, "Bizim en önemli hedefimiz, Doğu Ukrayna'da olumlu gelişmeler hayata geçirmek. Ateşkesin sürekli kılınması ve bölgede yaşayan insanların acılarının dindirilmesi için Ukrayna'da olumlu adımların atılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko da Başbakan Kurz ile dışişleri bakanlığı döneminden gayet iyi bir ilişkilere sahip olduklarını ifade ederek, Avusturya ve Başbakan Kurz'un Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saygı duyduğunu söyledi.

Poroşenko, Ukrayna'nın AB yolunda ciddi adımlar attığını vurgulayarak, son yıllarda yapılan reformlardan birçok uluslararası kuruluş ve firma gibi Avusturyalı yatırımcının memnun olduğunu dile getirdi.

Birleşmiş Milletler çerçevesinde Ukrayna'nın doğusunda hayata geçirilmek istenen barış misyonuna da değinen Proşenko, "Bu girişim, çatışmaların durdurulması, yasa dışı yollarla silahlanmış kişilerin silahsızlandırılması ve Rusya'nın işgal ettiği bölgeleri terk ederek, Ukrayna'nın sınırlarının stabil kılınması için kalıcı bir garantör rolü oynayacak." ifadelerini kullandı.