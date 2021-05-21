Avusturya'da polisin yasaklamasına rağmen İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da iki farklı noktada göstericiler, yasağa rağmen İsrail'in Gazze ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da iki farklı noktada göstericiler, yasağa rağmen İsrail'in Gazze ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Avusturya Devlet Operası önünde toplanan protestocular, "İsrail'e boykot", "Apartheid'a son", "Filistin topraklarının işgaline hayır" yazılı pankartlar açtı.

Gösteriyi düzenleyen Arap-Avusturya Topluluğu Başkanı Fritz Edlinger, burada yaptığı konuşmada İsrail'in son 10 gün zarfında başta Gazze olmak üzere Doğu Kudüs'te yaptıklarıyla bir kez daha şiddet yanlısı ve saldırgan tutumunu gözler önüne serdiğini belirtti.

Edlinger, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında savaş suçu işlediğine dikkati çekerek, "İsrail kardeşçe yaşamayı değil, kendisine köle olunmasını istiyor. Zamanında Güney Afrika'daki gibi Apartheid düzeni arzuluyor." diye konuştu.

"Etnik temizlik yapılıyor"

Filistin asıllı Avusturyalı sanatçı Izraa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin ve özellikle Gazze'de yaşananları dünya duyurmak için gösteriye katıldığını belirterek, "Etnik temizlik yapılıyor. Çocuklar, anneler ölüyor. İnsanların hiçbir hakkı yok. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum ki Avusturya'daki hayvanlar Gazze'deki çocuklardan çok daha fazla hakka sahip." dedi.

Izraa, İsrail tarafından işlenen insan hakları ihlalleri ve saldırılara karşı sesini yükselttiğini, insanların tepkilerini ortaya koymalarının suç olmadığını dile getirdi.

"İsrail ve destekçileri şiddet yanlısı"

Yazar ve aktivist Wilhelm Langthaler da Avusturya'da iktidarın günlerdir yapılan onlarca gösteri talebini çeşitli bahanelerle yasakladığını belirterek benzeri olmayan bir durumla karşı karşıya olduklarını, gösteri ve konuşma özgürlüğünün gasbedildiğini söyledi.

Langthaler, Filistin için gösteri düzenleyenlerin şiddet yanlısı antisemitist suçlamasına maruz kaldığını ve güvenlik gerekçesiyle eylemlere izin verilmediğini belirterek, "Bizler şiddet yanlısı değiliz, barışçı bir şekilde gösteri düzenliyoruz. Asıl şiddet yanlısı İsrail ve onu destekleyenlerdir. Yani şu anki iktidardır. Anayasa ve tarafsızlık ilkesine aykırı olarak İsrail bayrağını Başbakanlık binasına onlar çekti. İktidar bu tutumuyla şiddeti körüklüyor." şeklinde konuştu.

İsrail'in gerçekleştirdiği bütün saldırıları meşru müdafaa bahanesiyle savunduğuna dikkati çeken Langthaler, "İsraillilerden 10 kat daha fazla Filistinli hayatını kaybediyor. Burada kurban Filistinliler, İsrailliler ise mağdur rolü yapmaya çalışıyorlar ancak onlar saldırganlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer gösteri ise şehrin tarihi simgelerinden Votiv Kilisesi önünde gerçekleştirildi. Burada kurulan sahnede sanatçılar çeşitli şarkılar seslendirdi. Tiyatro sanatçıları ise Filistin'de yaşanan dramı anlatan kısa bir gösteri düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan