Avusturya'da polis, yolsuzluk soruşturması kapsamında Maliye Bakanı'nın evinde arama yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avusturya'da polis, yolsuzluk soruşturması kapsamında Maliye Bakanı'nın evinde arama yaptı

11.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:28
Avusturya'da polis, yolsuzluk soruşturması kapsamında Maliye Bakanı'nın evinde arama yaptı

Avusturya'da Maliye ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, iktidarın büyük ortağı merkez sağ Halk Partisinden (ÖVP) Maliye Bakanı Gernot Blümel'in evinde arama yapıldı.

Avusturya'da Maliye ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, iktidarın büyük ortağı merkez sağ Halk Partisinden (ÖVP) Maliye Bakanı Gernot Blümel'in evinde arama yapıldı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Başbakan Sebastian Kurz'un başında bulunduğu ÖVP'ye mali yardımda bulunduğu iddia edilen şans oyunları işletmecisine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında zanlı sıfatıyla Maliye Bakanı'nın evinde arama yapıldığı kaydedildi.

Haberleri doğrulayan Maliye Bakanlığı, Blümel'in evinde polislerin arama yaptığını, çeşitli elektronik cihazların yanı sıra bazı belgelere incelenmek üzere el konulduğunu duyurdu.

Blümel, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, suçlamaları reddederek konunun aydınlatılması için savcılığa her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ülkenin en büyük kumarhanelerinden Casinos Austria işletmesinin ortaklarından Novomatic şans oyunları şirketinin İtalya'da yaşadığı bazı sorunların Dışişleri Bakanlığı nezdinde çözüme kavuşturulması talebinde bulunduğu, bu bağlamda ÖVP'ye bağış yaptığı iddialarını kabul etmeyen Blümel, herhangi bir şans oyunları şirketinden bağış alınmadığını ileri sürdü.

Muhalefet bakanın istifa etmesini istiyor

Muhalefet, Başbakan Kurz'a yakınlığı ile bilinen Maliye Bakanı Blümel'in yolsuzluk soruşturması kapsamında evinde arama yapılmasını skandal olarak tanımlayarak bakanın istifasını istedi.

Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi-Wagner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2. Dünya Savaşı sonrası ülkenin salgın nedeniyle yaşadığı ekonomik çöküntünün yanı sıra iktidarın bir kısmının yolsuzluk bataklığına gömüldüğünü, bu duruma bütün Avusturya'nın şahit olduğunu ifade etti.

SPÖ Meclis Grup Başkanı Jörg Leichtfried de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kurz, Blümel'in istifa etmesi için harekete geçmeli ya da Cumhurbaşkanı'na görevden alması için teklifte bulunmalı." şeklinde konuştu.

Yeni Avusturya Partisi (NEOS) Genel Başkanı Beate Meinl-Reisinger ise yolsuzluk kapsamında evinde arama yapılan birisinin maliye bakanlığı görevini sürdürmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Maliye Bakanı istifa etmeli." dedi.

Avusturya'da "kumarhane olayı" olarak bilinen dava kapsamında aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache, dönemin Maliye Bakanı Hartwig Löger ve eski Novomatic Müdürü Harald Neumann'ın yanı sıra bazı siyasiler, politik çıkar elde etmek, yolsuzluk ve rüşvet gibi suçlamalar nedeniyle yargılanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Pervin Buldan Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Özdemir Bülent Serttaş
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avusturya'da polis, yolsuzluk soruşturması kapsamında Maliye Bakanı'nın evinde arama yaptı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 19:40:58. #1.14#
title