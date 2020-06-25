Avusturya'da PKK sempatizanlarının düzenlediği gösteriye Türklerden tepki
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Avusturya'da PKK sempatizanlarının düzenlediği gösteriye Türklerden tepki

Avusturya'nın başkenti Viyana'da terör örgütü PKK sempatizanlarının düzenlediği gösteride arbede yaşandı.

25.06.2020 01:29 | Son Güncelleme: 25.06.2020 01:34

Avusturya'nın başkenti Viyana'da terör örgütü PKK sempatizanlarının düzenlediği gösteride arbede yaşandı.

Türk ve yabancıların yoğunlukta yaşadığı 10. bölgede gösteri düzenleyen PKK sempatizanlarına, Türkler tepki gösterdi.

İki grup arasında başlayan sözlü sataşmalar daha sonra arbedeye dönüştü.

Heute gazetesine konuşan Polis Sözcüsü Markus Dittrich, olaylar nedeniyle bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Dittrich, iki grup arasında tırmanan gerginliğin kontrol altına alınması için polisin geniş güvenlik önlemleri aldığını, yaklaşık iki saat süren olayların sona erdiğini kaydetti.

Avusturya'da PKK sempatizanlarının düzenlediği gösteriye Türklerden tepki

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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