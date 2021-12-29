Avusturya'da para karşılığında sahte Kovid-19 aşı belgesi düzenlendiği belirlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki en büyük aşı merkezinde bir grup çalışanın, para karşılığında sahte Kovid-19 aşı belgesi verdiği tespit edildi.

Başkentte Samariterbund sağlık organizasyonunca yönetilen "Avusturya Merkezi Viyana" isimli konferans ve etkinlik kompleksindeki aşı merkezinde, bu sağlık organizasyonuna bağlı bazı çalışanların aşı yapmadan belirli bir ücret karşılığında çok sayıda sahte aşı belgesi düzenlendiği ortaya çıkarıldı.

Samariterbund bünyesinde çalışan bir kişinin yasa dışı oluşuma ilişkin yerel basına konuşmasının ardından organizasyonun yetkilileri, sahte belge olayını doğruladı.

2 sağlık çalışanı suçunu kabul etti

Samariterbund Sözcüsü, Radyo Wien'e yaptığı açıklamada, aralık ayının başında sahte belge hazırlayan ekibin ortaya çıkartıldığını, 2 çalışanın işine son verilerek haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Sözcü, çok sayıda kişinin söz konusu aşı merkezine gelmeden aşı yaptırdıklarını gösteren belgeleri temin ettiklerini, işten çıkartılan 2 kişinin suçlarını kabul ettiğini belirtti.

Olayın kapsamlı araştırılması için soruşturma başlatıldığını aktaran Sözcü, henüz kaç kişinin sahte aşı belgesi aldığı, başka çalışanların da olaya dahil olup olmadığının bilinmediğini ifade etti.

Olayın ardından çalışanlara yönelik güvenlik önlemlerinin artırıldığı, aşı belgelerinin daha sıkı kontrollerden geçirilerek verildiği bildirildi.

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri

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