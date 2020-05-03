Avusturya'da normalleşme süreci başladı
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Avusturya'da normalleşme süreci başladı

Avusturya'da normalleşme süreci başladı
03.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:14

Avusturya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hükümetin 15 Mart'tan bu yana hayata geçirdiği katı kurallar, 2 Mayıs itibariyle kaldırılıyor.

Avusturya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hükümetin 15 Mart'tan bu yana hayata geçirdiği katı kurallar, 2 Mayıs itibariyle kaldırılıyor. Avusturya hükümetinin kononavirüse karşı aldığı sıkı tedbirler kapsamında süpermarketler, eczaneler ve bankaların dışındaki tüm sektörler kapalıydı. Hükümetin yeni aldığı kararla birlikte, gastronomi sektörü dışındaki tüm sektörler yeniden iş başı yaptı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, virüse yakalanan hastaların iyileşme sayılarının artmasıyla birlikte 2 Mayıs itibariyle yeni döneme geçileceği belirtildi. Buna göre, Avusturya'da gastronomi sektörü dışındaki tüm sektörlerin yeniden iş başı yapacağı belirtilirken, gastronomi sektörü ve ibadethanelerin 15 Mayıs'ta açılacağı kaydedildi. Hükümet aldığı bu kararla tedbiri yine elden bırakmayacağını duyururken, vatandaşların maske takma zorunluluğunun devam ettiğini ve sosyal mesafe konusuna uymayanlara cezai işlem uygulanacağı açıkladı.

'AVM'LERDE YOĞUNLUK OLUŞTU'

Başkent Viyana'da aralarında Türk işletmecilerin de bulunduğu mağazalar 45 gün sonra yeniden müşterilerine kapılarını açarken, AVM'lerde ise yoğunluk oluştu.

Viyana'da halı ve zücaciye sektöründe hizmet veren işletmenin sahibi Mehmet Güner, koronavirüs tedbirlerine mağazalarında devam ettiklerini söyledi. Güner, "Yaklaşık 40 gündür mağazalarımız kapalıydı. Bugün mağazalarımızı yeniden açtık. Sağlığımız bizim için önemli, o yüzden tedbirlerimizi de aldık. Girişte müşterilerimize dezenfekte veriyoruz. Ayrıca maskesi olamayanlara ücretsiz maske veriyoruz. İçeride belli sayıda müşterileri alıp, hizmetlerimize devam ediyoruz. Umarım en kısa zamanda da koronavirüsten kurtuluruz ve yine eski günlerimize kavuşuruz. Bu mübarek günde, ramazan ayında hep beraber oluruz. İftarlarımızı, sahurlarımızı birlikte yapmayı nasip eder inşallah" ifadelerini kullandı.

'AVUSTURYA HÜKÜMETİ ZAMANINDA ÖNLEM ALDI'

Baca ve Şömine sektöründe hizmet veren Kadir Yılmaz ise Avusturya hükümetinin koronavirüs tedbirlerini zamanında aldığını söyledi. Bu süreçte bazı personellerine çıkış verdiklerini belirten Yılmaz, "Öncelikle Avusturya hükümetine teşekkürlerimiz bildirmek isterim. Zamanında davrandılar. Eğer zamanında bu önlemler alınmasaydı, bu hastalıkların boyutu İtalya, İspanya gibi olabilirdi. Bundan dolayı devletin tutumu gerçekten çok faydalı oldu. 15 Mart'tan bu yana, kendi şirketimiz olarak bazı önlemleri almak zorunda kaldık. İmkanlar dahilinde devlete başvuruda bulunduk. Yardım paketlerine başvuruda bulunduk. Personellerimizle acil toplantı yapıp, kimilerini izine çıkardık, kimilerine ne yazık ki çıkış vermek zorunda kaldık. Tabi ki tekrar almak şartıyla. Bizim için sonu belli olmayan bir sürece girmiştik.  Şirket yönetimi olarak zamanında vermemiz gereken kararları verdik. Dolayısıyla, kapalı olan bu süreçte bizim için bir nevi güzel oldu diyebilirim. Her kötü şeyin bir de güzel yanı var. Kendi kendimize muhasebe ettik. Gelecek için ayrı bir strateji geliştirdik. Şu andan itibaren şirketimiz faaliyetlerine başladı. Personelimizin yüzde 70'ini başlattık ve önümüzdeki süreç içerisinde tüm personelimizi tekrar başlatacağız. Avusturya hükümetine teşekkür ediyorum vermiş olduğu desteklerden dolayı" diye konuştu.

'SIKINTILI SÜREÇTE EVDEN ÇALIŞTIK'

Web tasarım ve pazarlama sektöründe işletme sahibi olan Mehmet Özdemir de koronavirüs sürecinde evden çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi. Özdemir, "Geçirmiş olduğumuz sıkıntılı süreçte faaliyetlerimizi 'home office' olarak devam ettirdik. 2 Mayıs'tan itibaren de kendi ofisimizde normal çalışma düzenimize devam ediyoruz. Bu sıkıntılı süreci Avusturya hükümetinin yönetiminden memnunuz. Gayet iyi bir şekilde yönettiler. Şu dakikadan itibaren de normal çalışmalarımızı, müşterilerimize faaliyetlerimizi ofisimizde devam ettirmekteyiz" dedi.

'HAYAT BİZİM İÇİN VE BÜTÜN İNSANLAR İÇİN DEĞİŞTİ'

Avusturya'da bir giyim mağazasında müdür olarak çalışan Zehra Güler de yeniden müşterilere hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Mağaza içine sınırlı sayıda müşteri aldıkları kaydeden Güler, "Koronavirüs sebebiyle 15 Mart'tan beri maalesef kapalıydık. Bugün ilk günümüz, bugünden itibaren açığız. Çok büyük yoğunluk yaşıyoruz. Toplamda 400 metrekare alanımız var ancak içeri sadece 39 kişi alabiliyoruz. Bir kişi çıktığında diğer kişiyi içeri davet ediyoruz. Hayat bizim için değişti. Bütün insanlar için değişti. Zor oluyor ama müşterilerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Hijyen anlamında kasadaki arkadaşlarımız sürekli ellerini dezenfekte ediyor, maske takıyor ve eldivenlerle çalışıyoruz. Koronavirüsün bir an önce dünyadan temizlenmesini istiyoruz ve maskesiz, eldivensiz müşterilerimize hizmet vermek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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