Avusturya'da Nevruz Bayramı kutlaması
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Avusturya'da Nevruz Bayramı kutlaması

21.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:32

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde Nevruz Bayramı etkinliği düzenlendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde Nevruz Bayramı etkinliği düzenlendi.

Azerbaycan Türk Kültür ve İşadamları Derneğince (AZERİ-DER) düzenlenen etkinlikte, nevruzun kutlandığı farklı coğrafya ve kültürlerde öne çıkan semboller sergilendi.

AZERİ-DER Başkanı Yardım Güneş, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle bu yılkı etkinliği sınırlı sayıda katılımcıyla yapmak durumunda kaldıklarını belirterek, önemli olanın nevruz gibi önemli bir geleneğin gurbette de unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması olduğunu söyledi.

Güneş, nevruzun Balkanlar'dan Doğu Türkistan'a çok geniş bir coğrafyada kutlandığını, faklı bölgelerde çeşitli isimlerle adlandırılsa da nevruzun barış, sevgi ve dostluk bayramı olduğunu vurguladı.

Etkinliğe katılan Tebriz ve Azerbaycanlı konuklar da her iki coğrafyada nevruzun nasıl kutlandığını anlattı.

Karabağ'da Nevruz Bayramı

Azerbaycanlı Elgün Niftali, Azerbaycan'da nevruzun en önemli bayramlardan biri olduğunu, baharın müjdecisi olan bu bayramın çok çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade etti.

Niftali, özellikle bu yılki Nevruz Bayramı'nın Azerbaycan için çok daha önemli olduğunu, işgal altındaki Karabağ topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla yaklaşık 28 yıl sonra yeniden kutlamaların yapılacak olmasının bütün Azerileri olduğu gibi Türk dünyasını da mutlu edeceğini söyledi.

Programda saz sanatçısı Aria Türkanbori de geleneksel enstrümanlarla eserler seslendirdi.

Avusturya'da Nevruz Bayramı kutlaması
Avusturya'da Nevruz Bayramı kutlaması
Avusturya'da Nevruz Bayramı kutlaması
Avusturya'da Nevruz Bayramı kutlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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