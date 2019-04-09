Avusturya'da Neonazi Oluşumlara Yönelik Operasyon

Avusturya genelinde Neonazi oluşumlara üye 32 kişinin evinde yapılan aramalar sonucunda, çok sayıda silah ve Nazi sembollü materyale el konuldu.

Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Christian Pilnacek ve İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Peter Goldgruber, düzenledikleri ortak basın toplantısında, ülke genelinde "Anti-Nazi Yasası" kapsamında 32 eve yönelik operasyon yapıldığını duyurdu.

Pilnacek, operasyonların geçen yıl ülkenin Steiermarkt eyaletinde düzenlenen bir konserde Nazi sembollerinin kullanılmasına ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen 32 şüpheliye yönelik yapıldığını söyledi.

Goldgruber de operasyonlar kapsamında herhangi bir tutuklamanın yapılmadığını, çok sayıda silah ve Nazi sembollü materyale el konulduğunu ifade ederek, şüphelilerin sorgusunun devam ettiğini belirtti.



"Bu, Neonazi oluşumlara vurulmuş önemli bir darbedir." ifadesini kullanan Peter Goldgruber, konuya ilişkin soruşturmanın sürmesi nedeniyle sınırlı bilgi paylaşımı yapıldığını, ilerleyen günlerde detaylı açıklama yapılacağını da sözlerine ekledi.

Avusturya'da 1947'de yürürlüğe giren "Anti-Nazi Yasası", Nazi dünya görüşünün yeniden canlandırılması, yaygınlaştırılması, propagandasının yapılması ya da bu ideolojiyi masum gösterecek yaklaşımları yasaklıyor.

Kaynak: AA