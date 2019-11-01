Avusturya'da Nazi propagandasına soruşturma

01.11.2019 19:58

Avusturya'nın Steiermarkt eyaletinde, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'ne (FPÖ) yakın bir öğrenci derneğince yayımlanan şarkı kitabındaki Nazi dünya görüşünü övücü ifadeler nedeniyle soruşturma açıldı.

Steiermarkt polisince yapılan açıklamada, Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele birimi tarafından antisemitist, ırkçı ifadelerin yanı sıra Nazi propagandasının yapıldığı şarkı kitabı hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"Neonazi Burschenschaften" adlı oluşuma bağlı bir dernek tarafından hazırlanan kitapta, Hitler selamı olarak bilinen "Heil Hitler" ifadesi ile Yahudilere yönelik aşağılayıcı ve ırkçı ifadeler yer alıyor.

Öte yandan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi Steiermarkt Milletvekili Wolfgang Zanger'in söz konusu öğrenci derneğine üye olması ve Nazi propagandası yapılan kitabın kütüphanesinde bulunması tepkilere yol açtı.

Eski Başbakan ve merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz, kitaptaki ifadelerin "tiksindirici", şarkı sözlerinin de son derece antisemitist olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı milletvekiline "istifa" çağrısı

ÖVP Sözcüsü Wolfgang Gerstl, Zanger'in üyesi olduğu öğrenci derneğinin yayımladığı kitapta, antisemitist bir oluşum olduğunun açık şekilde görüldüğünü kaydederek, "Wolfgang Zanger, hem milletvekilliğinden hem de partisindeki bütün görevlerden istifa etmelidir. Buna direnmesi durumunda, FPÖ Genel Başkanı Norbert Hofer'e iş düşüyor." diye konuştu.

Ayrıca, Meclisteki diğer partiler de aşırı sağcı ismin istifasını istiyor.

Aşırı sağcı Zanger ise kitabın kendisine uzun yıllar önce hediye edildiğini, bu nedenle halen kütüphanesinde bulunduğunu belirterek, kitaptaki ifadelere katılmadığını, kitabın telifinin kendisi ya da partisi olmadığını ve bu nedenle de sorumlu tutulamayacağını ileri sürdü.

Avusturya basınındaki haberlere göre, Mecliste 30 sandalyeye sahip aşırı sağcı FPÖ bünyesinde "Neonazi Burschenschaften" adlı oluşuma üye en az 10 milletvekili bulunuyor.

Kaynak: AA