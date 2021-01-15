Avusturya'da Nazi propagandasına 24 ay hapis cezası
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Avusturya'da Nazi propagandasına 24 ay hapis cezası

15.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:46
Avusturya'da Nazi propagandasına 24 ay hapis cezası

Avusturya'nın Karintiya eyaletinde 38 yaşındaki bir Avusturyalı, Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Avusturya'nın Karintiya eyaletinde 38 yaşındaki bir Avusturyalı, Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karintiya Bölge Mahkemesi Hakimi Gerhard Pöllinger-Sorre, başta damalı haç olmak üzere çeşitli Nazi sembollerini bedenine dövme yaptıran, soysal medya hesabı üzerinden Nazi dünya görüşünü övücü paylaşımlarda bulunan şahsa yönelik süren davaya ilişkin kararını açıkladı.

Pöllinger-Sorre, şahsın kamuya açık yerlerde "Hitler selamı" verdiğini, evinde yapılan aramalarda Nazi dönemine ait unsurların bulunduğunu kaydetti.

Zanlının farklı tarihlerde çeşitli yollarla Nazi propagandası yaptığının tespit edildiğini belirten Pöllinger-Sorre, Nazi dünya görüşünün yayılmasını yasaklayan "anti-Nazi Yasasına" muhalefetten 24 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Şahıs, savunmasında, alkol bağımlısı olduğunu, yaptığı bazı eylemleri bu nedenle hatırlayamadığını, dövmelerin ise 16-17 yaşlarındayken yaptırdığını, ancak ırkçı oluşumlarla ilişkisinin olmadığını ileri sürdü.

Mahkemede bulunan 8 kişilik jüri heyeti zanlının savunmasını inandırıcı bulmadı ve hüküm giymesi yönünde oy kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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