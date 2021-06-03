Avusturya'da Müslümanlara ait kurumların fişlendiği "İslam Haritası" çevrim dışı oldu
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Avusturya'da Müslümanlara ait kurumların fişlendiği "İslam Haritası" çevrim dışı oldu

Avusturya'da Müslümanlara ait kurumların fişlendiği 'İslam Haritası' çevrim dışı oldu
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Avusturya'da Müslümanlara ait kurumların detaylı bilgilerine yer vermek suretiyle fişlendiği "İslam-Landkarte (İslam Haritası)" adı verilen dijital harita, farklı çevrelerden gelen ciddi tepkiler üzerine çevrim dışı oldu.

Avusturya'da Müslümanlara ait kurumların detaylı bilgilerine yer vermek suretiyle fişlendiği "İslam-Landkarte (İslam Haritası)" adı verilen dijital harita, farklı çevrelerden gelen ciddi tepkiler üzerine çevrim dışı oldu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz iktidarınca kurulan Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezinin, Prof. Dr. Ednan Aslan ve ekibine yaptırdığı dijital harita uygulaması şu an için çalışmıyor.

Uygulamanın bulunduğu www.islam-landkarte.at internet sitesinde açıklama yapan Aslan, çalışmanın siyasi tartışmalara yol açmasından ve bazı aşırı sağcı gruplar tarafından kötüye kullanılmasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Prof. Aslan, amacının ülkedeki farklı İslami oluşumları her yönüyle ele alan bir çalışma ortaya koymak olduğunu savundu.

Aslan, söz konusu dijital haritanın kullanımdan kaldırılıp kaldırılmadığına ya da farklı bir şekilde çalışacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Öte yandan resmi tatil nedeniyle devlet kurumlarının kapalı olduğu Avusturya'da, henüz hükümetten de çevrim dışı yapılan uygulamanın kullanımına son verilip verilmediğine yönelik bir açıklama yapılmadı.

Avusturya'da Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezinin hayata geçirdiği İslam Haritası adı verilen dijital haritanın 27 Mayıs'ta kullanılmaya başlanmasının ardından, çok sayıda camiye aşırı sağcı gruplar tarafından İslam karşıtı ifadelerin bulunduğu levhalar asılmıştı.

Fişleme yapılıyor iddiası

İktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi, koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi, Müslümanlara ait 600 cami ve eğitim merkezi gibi çeşitli kuruluşların hangi çatı derneğine bağlı olduğu, dünya görüşleri, yöneticileri ve adresleri gibi detaylı bilgilerin yer aldığı "İslam-Landkarte" adı verilen bir dijital haritayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ednan Aslan'ın öncülük ettiği ekibe hazırlatılan çalışmaya tepki gösteren çeşitli kesimler, dijital haritanın Müslümanları potansiyel suçlu gösterdiğini, bir tür fişlemeyi andırdığını ve yolsuzluk soruşturmalarından bunalan hükümetin bir kez daha çıkış yolu olarak Müslümanlar üzerinden toplumu manipüle etmeye çalıştığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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