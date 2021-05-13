Avusturya'da Kovid-19 tedbirlerine uyularak Ramazan Bayram namazı kılındı
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Avusturya'da Kovid-19 tedbirlerine uyularak Ramazan Bayram namazı kılındı

Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uyarak, bayram namazını camilerde topluca kıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uyarak, bayram namazını camilerde topluca kıldı.

Müslümanlar, bayram namazı için sabahın ilk saatlerinden itibaren Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camisi'ni doldurdu.

Bayram namazı kılındıktan sonra Viyana Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Yazar, okuduğu hutbede bayramlarda birlik ve beraberliğin önemine işaret etti. Yazar, daha sonra, başta Filistin olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan sorunların giderilmesi, kan ve gözyaşının bir an evvel dinmesi için dua etti.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Başkonsolos Asip Kaya da bayram namazını cemaatle birlikte kıldı.

"Bayramda buruk bir sevinç yaşanıyor"

AA muhabirine konuşan Büyükelçi Ceyhun, bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, geçen yıla göre bu bayram namazını kılabiliyor olmanın mutluluk verici olduğuna, ancak bu bayramda buruk bir mutluluk yaşandığına dikkati çekti.

Ceyhun, salgın nedeniyle Avusturya'da hayatını kaybedenlere başsağlığı, hastalara ise acil şifa dileklerinde bulundu.

Bir yandan salgın nedeniyle yaşanan acıların verdiği üzüntü, öte yandan İslam coğrafyasında son günlerde meydana gelen gelişmelerin bu bayramı buruk geçirmeye neden olduğunu vurgulayan Ceyhun, "Hepimiz günlerdir Filistin'le yatıp kalkıyoruz, orda yaşananları izliyoruz ve gerçekten yüreğimiz kan ağlıyor." dedi.

Ceyhun, bayramların küslüklere son verilen, kardeşlik ve beraberlik günleri olduğunu belirterek, "İslam coğrafyası için büyük bir şans, sadece lafta değil pratikte de bayram vesilesiyle, bir arada olmanın, barışı sağlamanın ve dayanışmayı gerçekleştirmenin ne kadar önemli olduğunu birbirimize hatırlatmamız gerekiyor. Şu anda gerçekten İslam coğrafyasının tüm Müslümanların birliğine, beraberliğine ve dayanışmasına ihtiyacı var." diye konuştu.???????

Avusturya'da Kovid-19 tedbirlerine uyularak Ramazan Bayram namazı kılındı
Avusturya'da Kovid-19 tedbirlerine uyularak Ramazan Bayram namazı kılındı
Avusturya'da Kovid-19 tedbirlerine uyularak Ramazan Bayram namazı kılındı
Avusturya'da Kovid-19 tedbirlerine uyularak Ramazan Bayram namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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