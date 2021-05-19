Avusturya'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor 7 ay sonra restoranlar açıldı

Avusturya'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor: 7 ay sonra restoranlar açıldıADİL ELMAS - AVUSTURYA (DHA) - Avusturya'da koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaklaşık 7 aydır kapalı olan kafe, restoran ve diğer işletmeler bugün açıldı.

Avusturya'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor: 7 ay sonra restoranlar açıldı

ADİL ELMAS - AVUSTURYA (DHA) - Avusturya'da koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaklaşık 7 aydır kapalı olan kafe, restoran ve diğer işletmeler bugün açıldı.

Avusturya'da Kovid-19 tedbirleri gevşetildi. Ülkede Kovid-19 tedbirleri kapsamında 7 aydır kapalı olan restoran, otel ve tiyatrolar bugün yeniden açıldı. Ülkede bugün itibari ile aşı ya da test yaptırmış veya iyileşmiş kişilerin 'yeşil kimlik' uygulaması kapsamında restoran, otel, tiyatro ya da spor merkezlerine girmelerine izin verilmeye başlandı. Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Dr. Michael Ludwig ve Viyana Ticaret Odası Başkanı Walter Ruck, Başkent Viyana'daki Cafe Frauenhuber'de düzenlenen seremoniyle gastronomi sektörünün yeniden faaliyete başlamasının startını verdi. Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Ludwig yaptığı açıklamada, "Şehrimizde çok sayıdaki işletmenin açılmasından mutluyum. Gastronomi işletmeleri, kültür ile spor dernekleri ve kulüpleri açılıyor. Bu da şehrin tekrar kapılarını açtığı anlamına geliyor. Kafeler ve restoranlar açılacak ve birçok kişi yine hayattan zevk alma imkanına sahip olacak" dedi.

TÜRK İŞLETMECİLERİN YÜZÜ GÜLDÜ

Başkent Viyana'da 1990 yılından beri hizmet veren Türk Restoranın işletmecisi Ekrem Tütüncü de 7 ay sonra müşteriler ile yüz yüze buluştukları için oldukça heyecanlı olduklarını dile getirdi. Kovid-19 salgınında işletme olarak sadece paket servisi hizmeti sürdürdüklerini ifade eden Tütüncü, 'Korona nedeniyle, tabi 100 yılda bir böyle bir durum görülebiliyor. Kötü bir dönem geçirdik, şanssız bir dönem geçirdik. Yaklaşık 7 aydan beri kapalıydık. Biz elimizden geldiği kadarıyla en iyi şekilde atlatmaya çalıştık. Bu dönemde biz paket servisimizle devam ettik. Personellerimize sürekli test yaptırdık. Sağlıklarına dikkat ettik. Artık müşterilierimizin yüzünü görebileceğiz. İnşallah herkes için hayırlı olur' diye konuştu. Tütüncü bir çok Türk işletmecinin de yüzünün güleceğini sözlerine ekledi. Öte yandan ülke genelinde 17 Mayıs'tan itibaren ise tüm okullarda tam zamanlı yüz yüze eğitime geçilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı