Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteride arbede yaşandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteride arbede yaşandı

AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı zorunluluğu binlerce göstericinin katılımıyla protesto edildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı zorunluluğu binlerce göstericinin katılımıyla protesto edildi. Gösteride aşırı sağcı gruplarla polis arasında arbede yaşandı. Çok sayıda göstericiye cezai işlem yapan polis, bazı protestocuları gözaltına aldı.

Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteride arbede yaşandı

Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteride arbede yaşandı

Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteride arbede yaşandı

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title