Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteride arbede yaşandı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı zorunluluğu binlerce göstericinin katılımıyla protesto edildi. Gösteride aşırı sağcı gruplarla polis arasında arbede yaşandı. Çok sayıda göstericiye cezai işlem yapan polis, bazı protestocuları gözaltına aldı.

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet