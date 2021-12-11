Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteride arbede yaşandı
AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı zorunluluğu binlerce göstericinin katılımıyla protesto edildi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı zorunluluğu binlerce göstericinin katılımıyla protesto edildi. Gösteride aşırı sağcı gruplarla polis arasında arbede yaşandı. Çok sayıda göstericiye cezai işlem yapan polis, bazı protestocuları gözaltına aldı.