Avusturya'da Kovid-19 karşıtı gösterilerde maske takmayanlara 500 avroya kadar ceza uygulanacak
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Avusturya'da Kovid-19 karşıtı gösterilerde maske takmayanlara 500 avroya kadar ceza uygulanacak

23.01.2021 21:19 | Son Güncelleme: 23.01.2021 21:22
Avusturya'da Kovid-19 karşıtı gösterilerde maske takmayanlara 500 avroya kadar ceza uygulanacak

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini protesto edenlerin, gösterilerde mesafe ve maske kuralına uymamaları durumunda polisin tolerans göstermeyeceğini ve bu kişilere 500 avroya kadar para cezası verileceğini bildirdi.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini protesto edenlerin, gösterilerde mesafe ve maske kuralına uymamaları durumunda polisin tolerans göstermeyeceğini ve bu kişilere 500 avroya kadar para cezası verileceğini bildirdi.

Nehammer, kamu yayıncı kuruluşu ORF'ye yaptığı açıklamada, 16 Ocak'ta başkent Viyana'da en az 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen Kovid-19 tedbirleri karşıtı gösteride çok sayıda göstericinin maske ve mesafe kuralına uymadığını belirterek, bu durumun bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Kovid-19 karşıtı gösteriden dersler çıkarttıklarını, polisin bir dahaki gösteriye daha hazırlıklı olacağını vurgulayan Nehammer, maske ve mesafe kuralına uymayanların 500 avroya kadar para cezasına çarptırılabileceğini kaydetti.

"Aşırı sağcı ve ırkçı gruplar, gösterileri destekçi kazanmak için kullanıyor"

Bakan Nehammer, özellikle aşırı sağcı ve ırkçı grupların, Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen protesto gösterilerini, kendilerine destekçi kazanmak için kullandığına dikkati çekerek, bundan sonra bu tarz eylemlerde aşırıcılıkla mücadele birimlerinin de görev alacağını ve radikal yapıların olumsuz faaliyetlerine müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

FFP2 maske kullanmayanlara 25 avro ceza

Öte yandan, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 25 Ocak'ta toplu taşıma araçları ve kapalı alanlarda zorunlu hale getirilecek FFP2 maskelerinin, diğer maskelere oranla daha iyi koruma sağladığına işaret edilerek, düzenlemeye uymayanlara 25 avro ceza kesileceği ifade edildi.

Başkent Viyana'da 16 Ocak'ta düzenlenen Kovid-19 tedbirleri karşıtı protesto gösterisinde çok sayıda eylemci maske ve mesafe kuralına uymamış, polis 20 kişiyi kısa süreli gözaltına alınmış, 310 kişiye cezai işlem yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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