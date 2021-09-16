Avusturya'da Kovid-19 aşısı şartı nedeniyle iş önerilerini kabul etmeyenlerin işsizlik maaşı kesilebilecek

Avusturya'da İş Kurumunun (AMS) önerdiği iş tekliflerini, bazı iş yerlerinin koyduğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı şartı nedeniyle reddeden kişilerin işsizlik maaşı kesilebilecek.

Der Standard gazetesi, 25 Ağustos'ta Avusturya Çalışma Bakanlığının, AMS'ye gönderdiği işsizlere yönelik yazışmayı kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre işsizlik maaşı alan kişilerin herhangi bir iş önerisini aşı zorunluluğu nedeniyle reddetmesi, AMS tarafından geçerli özür kabul edilmeyecek.

Bu durumda aşı yaptırmamak için tıbbi mazereti bulunmayan kişilerin işsizlik maaşları 6 haftaya kadar kesilebilecek.

İş verenlerden aşı zorunluluğu şartı

Öte yandan ülkede günlük vaka sayılarındaki artış nedeniyle özellikle aşı yaptırmamış kişilere yönelik bazı Kovid-19 önlemlerinin kademeli olarak yürürlüğe girmesi, birçok iş yerinde aşı zorunluluğunu gündeme getirdi.

Bu çerçevede Aşağı Avusturya, Viyana ve Steiermark eyaletleri, bazı alanlarda işe girecekler için aşı şartı getirirken özel sektörde birçok iş yeri de yeni alımlarda aşıyı zorunlu hale getirdi.

Aşı zorunluluğu tartışması

Bu arada ülkede aşı yaptırması öngörülen nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasına rağmen "aşının kişisel tercih olduğu, doğrudan ya da dolaylı olarak zorunlu hale getirilmemesi gerektiği" hususunda tartışmalar sürüyor.

Son 24 saatte 2 bin 198 vakanın tespit edildiği Avusturya'da toplam vaka sayısı 718 bin 91'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 artışla 10 bin 870'e yükseldi.