Avusturya'da koalisyon görüşmeleri başlıyor

11.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:12

Avusturya'da bir ayı aşkın bir süredir devam eden koalisyon ön görüşmelerinin ardından genel başkanlığını eski Başbakan Sebastian Kurz'un yürüttüğü Avusturya Halk Partisi (ÖVP), Yeşiller Partisi ile koalisyon görüşmelerine başlama kararı aldı.

Geçen eylülde düzenlenen erken genel seçimlerden birinci parti olarak çıkan ÖVP Genel Başkanı Kurz, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in kendisini yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesiyle meclise giren dört partinin temsilcileriyle koalisyon ön görüşmeleri gerçekleştirdi.

Cuma günü ön görüşmelerin sonuçlandığını açıklayan Kurz, Yeşiller Partisini doğrudan koalisyon görüşmeleri için davet ettiklerini, iki parti arasında görüşmelerin yarın başlayacağını söyledi.

Kurz, iki partinin bazı konularda çok farklı görüşlere sahip olduğunu ifade ederek Yeşiller Partisinin bugüne kadar iktidar tecrübesi bulunmadığı için bu partiyle yapılan ön görüşmelerin uzun sürdüğünü kaydetti.

Yeşiller Partisinin iklim ve çevre konusunda net bir turuma sahip olduğunu belirten Kurz, kendilerinin ise göç ve ekonomi konularında pozisyonlarının kesin olduğunun altını çizdi.

Kurz, koalisyon görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağının önceden kestirilmesinin zor olduğunu söyleyerek Yeşillerle görüşmeler sürerken başka partilerle görüşülmeyeceğini ancak diğer seçeneklerin de göz önünde tutulacağını dile getirdi.

Öte yandan Yeşiller Partisi Sözcüsü Werner Kogler, dün yaptığı açıklamada, partilerinin ÖVP ile koalisyon görüşmelerine başlama kararı aldığını açıklamıştı.

Avusturya'da 29 Eylül'de yapılan erken genel seçimlerde merkez sağ ÖVP yüzde 37,5 oyla birinci parti olmuş, Cumhurbaşkanı Bellen'in yeni hükümeti kurmak için görevlendirdiği ÖVP Genel Başkanı Kurz, koalisyon ön görüşmelerine başlamıştı.

Kaynak: AA