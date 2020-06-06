Avusturya'da İsrail karşıtı gösteri düzenlendi
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Avusturya'da İsrail karşıtı gösteri düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride, Filistin'de İsrail askerlerinin günlük yaşamın parçası haline gelen hukuk dışı uygulamalarına tepki gösterildi.

06.06.2020 20:14 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:19

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride, Filistin'de İsrail askerlerinin günlük yaşamın parçası haline gelen hukuk dışı uygulamalarına tepki gösterildi.

Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Avusturya Hareketi tarafından, yabancıların yoğunlukta yaşadığı 10. bölgedeki Favoriten Caddesi'nde gösteri düzenlendi.

Gösteride, BDS'li aktivistler tarafından, Filistin'deki kontrol noktalarında İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik tutumu, mizansenle canlandırıldı. Filistin ve İsrail askeri kılığına giren aktivistler, kontrol noktalarında yaşananları Avusturyalılara aktarmaya çalıştı.

"Filistinliler hukuk dışı muameleye maruz kalıyor"

Viyanalıların yoğun ilgi gösterdiği gösteri sonrasında dağıtılan yazılı açıklamada, İsrail tarafından kontrol edilen Filistin topraklarında her gün düzenli olarak Filistinlilerin bu hukuk dışı muameleye maruz kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin kontrol noktalarında baskı uyguladığı ve insan haklarına aykırı davranışlar sergilediği ancak uluslararası kamuoyunun yaşananları görmezden geldiği kaydedildi.

BDS Avusturya'nın çalışmaları, antisemitik oldukları gerekçesiyle hem ülkedeki iktidar hem de Viyana Eyalet Meclisi tarafından engellenmek isteniyor.

Avusturya'da İsrail karşıtı gösteri düzenlendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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