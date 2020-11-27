Avusturya'da ismi İngilizce küfür içeren köy adını Fugging olarak değiştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Avusturya'da ismi İngilizce küfür içeren köy adını Fugging olarak değiştirdi

27.11.2020 14:16 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:21
Avusturya'da ismi İngilizce küfür içeren köy adını Fugging olarak değiştirdi

Avusturya'nın "F.....ing" adlı köyü, turistlerin ve çevre halkının şakalarına maruz kaldığı için İngilizce küfür anlamına gelen köy ismini "Fugging" olarak değiştirdi.

Avusturya'nın "F…..ing" adlı köyü, turistlerin ve çevre halkının şakalarına maruz kaldığı için İngilizce küfür anlamına gelen köy ismini "Fugging" olarak değiştirdi. Sürekli alay konusu olduklarını belirten köy halkı, yeni yıla yeni köy ismiyle gireceklerini açıkladı.

Yukarı Avusturya'nın sınır bölgesinde, Salzburg'un 30 kilometre kuzeyinde küçük bir köy olan F…..ing, turistlerin ve çevre halkının alay konusu olduklarının belirterek, yeni yılda köyün ismini "Fugging" olarak değiştireceklerini açıkladı. Köy halkı, köyün eski isminin İngilizce dilinde küfür içermesi sebebiyle bu kararı aldıklarını ekledi. Yerel köy meclisi bu hafta başında toplanarak köyün yeni adının "Fugging" olmasına karar verdi. Meclisin aldığı karar metni, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Uzun süredir gündemde değildi! Erdoğan çılgın projesiyle ilgili çok net konuştu
Uzun süredir gündemde değildi! Erdoğan çılgın projesiyle ilgili çok net konuştu
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi... Avusturya'da taksicilerden hükümet karşısı protesto
Son dakika haberi... Avusturya'da taksicilerden hükümet karşısı protesto
Koronavirüs dünyanın en pahalı şehirleri listesini değiştirdi, İstanbul artık en pahalı 100 kent arasında
Koronavirüs dünyanın en pahalı şehirleri listesini değiştirdi, İstanbul artık en pahalı 100 kent arasında
ABD seçimleri: Trump kabul etmediği seçim sonucunu değiştirmek için neler yapabilir?
ABD seçimleri: Trump kabul etmediği seçim sonucunu değiştirmek için neler yapabilir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Cevdet Yılmaz Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Işık Acun Ilıcalı Funda Eryiğit Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Okan Buruk Caner Erkin Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Malatya Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avusturya'da ismi İngilizce küfür içeren köy adını Fugging olarak değiştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 14:44:20. #1.15#
title