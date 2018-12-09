Avusturya'da İslam Karşıtlarına Karşı Bunu Yapmak Zorundayız

AVUSTURYA İslam Cemaati'nden (AİC) yapılan açıklamada, Viyana'daki merkezde gerçekleştirilen oylama sonucu 36 yaşındaki Vural'ın, AİC'nin yeni başkanı olduğu duyuruldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vural, ülkedeki Müslümanların onları temsil eden kurumun daha iyi olması hususundaki beklentilerine dikkati çekerek, hem ülkedeki Müslümanlara hem de toplumun diğer mensuplarına karşı üstlendikleri sorumluluğun önemine değindi. AİC'nin yenilenerek daha profesyonel çalışacağını ifade eden Vural, özellikle Müslümanlara yönelik artan ırkçı yaklaşımlara karşı verilecek mücadelenin önemine dikkati çekti.

BÜNYESİNDE 250 CAMİ VAR

Vural, toplumda artan İslam karşıtı ırkçılıkla mücadelede birlik içinde hareket edilmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkati çekerek, "Aşırıcılığın her türüne karşı toplumun bütün kesimleriyle ortak mücadele yürütmek durumundayız. Aşırıcılığın toplumu bir bıçak gibi bölmesine müsaade edemeyiz" dedi. Yaklaşık 2,5 yıldır AİC'nin başkanlığını yürüten İbrahim Olgun'un yerine seçilen Vural, İslam Cemaati'nin Şura Meclisi Başkanlığı görevini sürdürüyordu. Avrupa'da İslam dinini resmen tanıyan nadir ülkelerden biri olan Avusturya'da İslam Cemaati, ülkede yaşayan Müslümanların yasal temsilcisi kabul ediliyor. Bünyesinde çok çeşitli etnik grupları barından AİC'ye bağlı yaklaşık 250 cami bulunuyor.