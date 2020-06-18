Avusturya'da ırkçı vekilden Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin ifadeler!
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Avusturya'da ırkçı vekilden Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin ifadeler!

Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer'in seçim çalışmaları kapsamında önceki gün düzenlediği bir mitingde Kuran-ı Kerim'e hakaret etti.

Avusturya'da ırkçı vekilden Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin ifadeler!
18.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:26

Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer'in seçim çalışmaları kapsamında önceki gün düzenlediği bir mitingde Kuran-ı Kerim'e hakaret etti. Hofer'in Kuran-ı Kerim'e yönelik sarf ettiği çirkin sözlere tepkiler yağdı.

Avusturya'da aşırı sağcı parti olarak bilinen Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Nobert Hofer, Ekim ayında gerçekleşecek olan Viyana Eyalet seçimleri için düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada 'Korona tehlikeli değil, Kuran koronadan daha tehlikelidir' diyere Kuran- ı Kerim'e çirkin sözlerle hakaret etti.

İLK TEPKİ AVUSTURYALI VEKİLDEN GELDİ

Avusturya Parlamentosunda başörtüsü takarak, Müslümanlara desteğiyle yakından bilinen SÖZ Partisi milletvekili Martha Bissmann, FPÖ Lideri Hofer'in suç işlediğine dikkat çekerek," Kuran- ı Kerim'e laf uzatmak dini özgürlüklere de aykırı bir durumdur. Bu asla kabul edilemez. Hofer ciddi bir suç işlemiştir. Yargıyı göreve davet ediyorum. Biz bu çirkinliğe karşı hukuki mücadelemizi başlatıyoruz" dedi. Bissman ırkçı Hofer'e tepkisini bu sözlerle sürdürdü: "Kuran- Kerim'in koronadan daha tehlikeli' olduğunu söyleyen şahış, bir dünya dininin kutsal kitabını dünyada yüz binlerce insanın ölümüne sebep veren bir salgınla kıyasladı. Bu söylem bir dine ve bu dinin bütün mensuplarına karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu açıklama iki farklı konuda suç teşkil etmektedir. Birincisi 'dini bir inancı aşağılama' suçu ikincisi ise 'tahrik' suçu. Biz SÖZ Partisi olarak, bu konuda savcılığa başvuruda bulunuyoruz ve soruşturma açılması talebini iletiyoruz. Amacımız bu şahsın dokunulmazlığının kaldırılmasıdır. Bunun için mücadele edeceğiz."

"AVUSTURYA'DA MÜSLÜMANLAR HİÇ BİR ŞEKİLDE SORUN TEŞKİL ETMİYOR"

Bissmann Müslümanlara yönelik hakaretleri asla kabul edilenmez olduğunu ve yeryüzünde ırkçılıkla beslenen kişileri lanetlediklerini ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:   "FPÖ partisi, yabancı korkusu aşılamak ve yabancı düşmanlığı yapmak haricinde bir siyaset üretmedi. Son 10 yıldır yabancı düşmanlığını ise, Müslüman topluma saldırmak, İslam'a saldırmakla sınırlandırdı. Bu ise çok büyük bir tehlike, bizim ülkemizde yaklaşık 700 bin Müslüman yaşıyor. Neredeyse toplumun yüzde 10'u. Avusturya refah seviyesi yüksek bir ülke ve Avusturya'da Müslümanlar hiç bir şekilde sorun teşkil etmiyor. Sorun sadece insanları birbirine kışkırtarak siyaset yapmaya çalışan kişiler tarafından oluşuyor. Bizim görevimiz ise bunu engellemek" 

AKBUDAK: HİÇ KİMSE KUTSAL KİTABIMIZA DİL UZATAMAZ

DHA'ya konuşan SÖZ Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Akbudak da Hofer'in yaptığı açıklamanın hiçbir olumlu bir yanı olmadığını söyledi. Akbudak tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Avusturya çok önemli bir ülke, Avrupa ülkeleri arasından İslam dinini resmi bir din olarak kabul eden bir ülkede ve şu anda mecliste bulunan ve meclisin üçüncü başkanlık görevini üstlenen bir kişinin çıkıp da Müslümanların kutsal kitabı olan bizim değerimiz olan Kuran'ı Kerim'i korona ile kıyaslaması hiçbir şekilde kabul edilecek bir durum değil. Hiç kimse kutsal kitabımıza dil uzatamaz. Biz de SÖZ Partisi olarak bunun, bu tarz bir açıklamanın bu tarz bir yaklaşımının Avusturya'da yeri olmaması için mücadelemizi veriyoruz."

"SAVCILIĞA BAŞVURUMUZU BUGÜN YAPIYORUZ"

Akbudak, Hofer'in çirkin saldırısına ilişkin hukuki mücadele başlatacaklarını ifade ederek, "SÖZ Partisinin kuruluş amaçlarından biri zaten buradaki, kendilerini henüz temsil edilemeyen, mecliste söz sahibi olamayan insanların ve bu topluluk arasında büyük bir kısmı Müslümanların sözü olmak için kurulmuş bir parti ve biz de bu açıklamanın hemen ardından ilk adımlarımızı atarak, ciddi bir şekilde dosyayı hazırlayarak savcılığa başvurumuzu bugün yapıyoruz. Ayrıca mecliste bulunan bir partinin ırkçı vekilinin dokunulmazlık kisvesi altında hakaret sarfetmesini engellemek için dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapacağız" dedi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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