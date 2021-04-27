Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri
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Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri

Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Katılımcıların gelişinden detaylar Basın mensuplarından detaylar VİYANA - Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler için taraflar yeniden bir...

Katılımcıların gelişinden detaylar

Basın mensuplarından detaylar

VİYANA - Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler için taraflar yeniden bir araya geldi. Görüşmelere, Rusya'nın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov katıldı.

Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri
Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri
Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri
Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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