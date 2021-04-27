Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri
Katılımcıların gelişinden detaylar Basın mensuplarından detaylar VİYANA - Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler için taraflar yeniden bir...
Katılımcıların gelişinden detaylar
Basın mensuplarından detaylar
VİYANA - Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler için taraflar yeniden bir araya geldi. Görüşmelere, Rusya'nın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan