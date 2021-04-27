Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri

Katılımcıların gelişinden detaylar Basın mensuplarından detaylar VİYANA - Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler için taraflar yeniden bir...