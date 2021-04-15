Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri

Katılımcıların gelişi Grand Otel karşısında toplanan eylemciler Basın mensupları VİYANA - Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alınacağı görüşmeler için...