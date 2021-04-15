Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Katılımcıların gelişi Grand Otel karşısında toplanan eylemciler Basın mensupları VİYANA - Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alınacağı görüşmeler için...
Katılımcıların gelişi
Grand Otel karşısında toplanan eylemciler
Basın mensupları VİYANA - Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alınacağı görüşmeler için taraflar bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan