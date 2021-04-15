Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri
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Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri

Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Katılımcıların gelişi Grand Otel karşısında toplanan eylemciler Basın mensupları VİYANA - Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alınacağı görüşmeler için...

Katılımcıların gelişi

Grand Otel karşısında toplanan eylemciler

Basın mensupları VİYANA - Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alınacağı görüşmeler için taraflar bir araya geldi.

Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri
Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri
Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri
Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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