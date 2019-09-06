Avusturya'da ilkokullara başörtüsü yasağı genelgesi

06.09.2019 21:22

Avusturya Eğitim Bakanlığı, ilkokul yönetimlerine gönderdiği genelgede, başörtülü veya kısmen örtünenler hakkında cezai işlem yapılmasını istedi.

Avusturya basından yer alan haberlere göre eğitim bakanlığı, ilkokul çocuklarının başörtüsü takmalarını yasaklayan yasanın uygulanmasına ilişkin detaylı bilgi içeren genelgeyi okul yönetimlerine gönderdi.

Genelgenin gerekçesinde, yasa metninde yer alan muğlak ifadeler nedeniyle okul yetkililerinin başörtüsü yasağını uygulamakta sorun yaşadıklarına işaret edildi.

Yasa metninde yer alan, "Dini ya da ideolojik sembollerle başın tamamının örtünmesi yasaklanmıştır" ifadesi, "Saçların dışarıdan görünmeyecek şekilde örtünmesi yasaya aykırıdır" olarak değiştirildi.

Genelgede, saçın ön kısmının açık, geri kalan kısmının örtülü olması durumunda da cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Ense, çene, boyun ve anlı kapatmayan bandana ile benzeri örtülerin yasak kapsamında değerlendirilmediği ifade edildi.

Öğretmenlere yasağı uygulayın uyarısı

Genelgede, yasağın uygulanmaması durumunda "görevi kötüye kullanmak" suçundan öğretmenlere yönelik işlem yapılacağının altı çizildi.

Genelgeye tepki

Öte yandan Okul Öğretmenleri Sendikası Sözcüsü Thomas Bulant, der Standard gazetesine yaptığı açıklamada, bakanlığın yayımladığı genelgeye tepki göstererek, "Bakanlık başörtüsü takan çocukların sayısına ilişkin elle tutulur bir bilgi paylaşmazken, yasağın uygulanması için bu kadar detaya girmesi hayret verici bir durum." diye konuştu.

Avusturya'da geçen mayıs ayında, iktidardaki aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) koalisyon hükümeti tarafından yürürlüğe sokulan yasa, 10 yaşına kadar ilkokul öğrencilerine başörtüsü takmayı yasaklarken, yasağa uymayan çocukların ailelerine ise 440 avroya (yaklaşık 2 bin 800 lira) kadar para cezası öngörüyor.

Kaynak: AA