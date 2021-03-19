Avusturya'da iklim protestosu düzenlendi
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Avusturya'da iklim protestosu düzenlendi

19.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:51

Avusturya'nın başkenti Viyana'da çevre kirliliği ve iklim değişikliğine dikkati çekmek için düzenlenen gösteride protestocular, şehrin en işlek caddesinde insan zinciri oluşturdu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da çevre kirliliği ve iklim değişikliğine dikkati çekmek için düzenlenen gösteride protestocular, şehrin en işlek caddesinde insan zinciri oluşturdu.

Başkentteki Ringstrasse'yi trafiğe kapatan göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uyarak, belirli aralıklarla kurdukları platformlarda konuşmalar yaptı ve şarkılar söyledi.

"Fridays For Future" inisiyatifi tarafından düzenlenen gösteride, "Dünyayı çöpe atma", "Ölü bir dünyada gelecek olmaz", "İklimi korumak toprağı korumaktır" yazılı pankartlar açtı.

Karnavala dönüşen gösteride protestocular, yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki caddede insan zinciri oluşturarak, küresel ısınma ve karbon emisyonun hızlı yayılımına dikkati çekti.

Avusturya'da iklim protestosu düzenlendi
Avusturya'da iklim protestosu düzenlendi
Avusturya'da iklim protestosu düzenlendi
Avusturya'da iklim protestosu düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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