Avusturya'da iki doz aşısını yaptırmayanlara sokağa çıkma yasağı gündemde - Haberler
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Avusturya'da iki doz aşısını yaptırmayanlara sokağa çıkma yasağı gündemde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Avusturya'da iki doz aşısını yaptırmayanlara sokağa çıkma yasağı gündemde

Avusturya'da korona virüse karşı iki doz aşı yaptırmayanlara sokağa çıkmaya yasağı getirilmesi gündeme geldi.

Avusturya'da korona virüse karşı iki doz aşı yaptırmayanlara sokağa çıkmaya yasağı getirilmesi gündeme geldi.

Avusturya artan korona virüs vakaları karşısında önlem almaya çalışırken, Başbakan Alexander Schallenberg ülke genelinde uygulanması düşünülen sokağa çıkma yasağının artık kaçınılmaz olduğunu söyledi. "İnsanların 3'te 2'si tereddüde düşenler yüzünden acı çekmemeli" diyen Schallenberg, aşı olmayan kişilerin evlerinden sadece işe gitmek, yemek almak ve egzersiz yapabilmek için çıkabileceğini söyledi.

Avusturya'da dün korona virüs vakalarında yeni bir rekora imza atıldı. Ülkede salgının başından beri kaydedilen en yüksek vaka sayısına 11 bin 975 kişi ile ulaşılırken, Avusturya Korona Virüs Komisyonu bu artış karşısında uyarılarda bulunarak, önlemlerin artık ciddi bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

(İHA)

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