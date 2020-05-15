Avusturya'da iki ay aradan sonra ibadethane ve restoranlar açıldı
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Avusturya'da iki ay aradan sonra ibadethane ve restoranlar açıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri gevşetmeye başlayan Avusturya'da, yaklaşık iki ay sonra kademeli olarak ibadethane ve restoranlar yeniden kapılarını açtı.

Avusturya'da iki ay aradan sonra ibadethane ve restoranlar açıldı
15.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:54

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri gevşetmeye başlayan Avusturya'da, yaklaşık iki ay sonra kademeli olarak ibadethane ve restoranlar yeniden kapılarını açtı.

Ülkede günlük vaka sayıları ve can kayıplarındaki düşüş, normalleşme sürecinde yeni adımların atılmasına imkan sundu.

Salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilen önlemlerin esnetilmesi sürecinde yeni bir adım olarak, kurallara uymak koşuluyla ibadethane, restoran ve okulların yeniden açılması, toplumda olumlu karşılandı.

Camiler ve kiliseler açıldı

Ülkede Müslümanlar uzun bir aradan sonra ilk defa toplu halde ibadet ederken, yaklaşık 900 yaşındaki en eski kilise Aziz Stephan Katedrali de kapılarını ziyaretçilere açtı.

AA muhabirine konuşan Viyana Aziziye Camii İmam Hatibi Fatih Öztürk Yılmaz, yaklaşık iki ay sonra yeniden camide cemaatle namaz kılabilmenin sevinci içerisinde olduklarını söyledi.

Yılmaz, cemaatin camide sosyal mesafeye uyması, kendi seccadesiyle namaz kılması, 10 metrekareye bir kişi şeklinde cemaatin camiye alınması gibi kurallara rağmen yeniden camide ibadet etmekten herkesin ziyadesiyle memnun olduğunu aktardı.

Risk grubunda yer alan 65 yaş üstü kişilerin ve 12 yaş altı çocukların camiye girmelerine izin verilmediğini ifade eden Yılmaz, "Bu grubun dışında kalan vatandaşlarımız çok memnunlar, camilerine kavuştular, bir hasret giderilmiş oldu." diye konuştu.

Yılmaz, ülkedeki Müslümanlar arasında bir bayram havası yaşandığını kaydederek, "Cemaatimizin mutluluğu, sevinci gözlerinden okunuyor." dedi.

Normalleşme sürecinde yeni adımlar

Pazartesi okulların açılmasıyla birlikte bir önemli adımı daha geride bırakacak olan Avusturya, 29 Mayıs'ta otelleri, 15 Haziran'da ise komşu ülkelerle sınırlarını açmaya hazırlanıyor.

Avusturya'da kısmi normalleşmeye ilişkin 14 Nisan'da 400 metrekarenin altındaki işletmelerin yeniden açılmasına izin verilerek ilk adım atılmış, daha sonra dışarı çıkma kısıtlamasının 1 Mayıs'ta kaldırılmasıyla, alışveriş merkezleri, kuaför ve çok sayıda iş yeri hizmete girmişti.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Avusturya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 16 bin 108'e, virüs kaynaklı can kaybı 628'e ulaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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