Avusturya'da İçişleri Bakanına Protesto

Avusturya İçişleri Bakanı Herber Kickl, meclise sunulan sığınmacı ve yabancı karşıtı katı kuralları içeren güvenlik yasa tasarılarından dolayı protesto edildi.

Viyana Üniversitesinin önünde toplanan göstericiler, şehir merkezindeki Ring Caddesi'ni trafiğe kapatarak, İçişleri Bakanlığı binasına yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteride "Kickl istifa", "Müslümanlar ve sığınmacılar hoş geldiniz", "Yönetimde Nazilere hayır" yazılı pankartlar açıldı.

Gösteri sırasında sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri tarafından yapılan konuşmalarda, Avusturya'da ırkçı saldırıların her yıl ciddi artış gösterdiği vurgulanarak, özellikle Müslümanların ve başörtülü kadınların hedef alındığı belirtildi.

Davit Holzer adlı bir konuşmacı "Avusturya'da her yıl bir şekilde başörtüsü tartışması alevlendiriliyor. Aşırı sağcı Avusturya Halk Partisi (FPÖ) bunun bayraktarlığını yapıyor. Ancak Kickl ve diğer aşırı sağcıların anlamadığı, Müslüman kadınların kendi tercihini yapmakta serbest oldukları." ifadelerini kullandı.

Herkesin istediği kıyafeti giymekte özgür olduğunun altını çizen Holzer, "Ülkeyi yaşanılmaz hale getirenler, başörtüsü takan kadınlar değil, takım elbise giyen erkekler." görüşünü dile getirdi.

Sığınmacılara destek veren bir STK'nin sözcülüğünü yapan Olga Weinbeger de İçişleri Bakanı tarafından meclise sunulan yabancılar yasa tasarısını eleştirerek, savaş ve zulümden kaçarak Avusturya'ya sığınan insanların potansiyel suçlu olarak görüldüğünü anlattı.

Weinberger, "Kickl'ın istediği gibi hayatımızı düzenlemeyeceğiz, savaştan ve öldürülmekten kaçarak bize sığınan insanları yalnız bırakmayacağız, onları savaşın sürdüğü ülkelere geri göndermeyeceğiz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Herber Kickl'ın kuzeni Daniela Kickl da yaptığı konuşmada, söz konusu güvenlik paketiyle sıradan vatandaşlara terörist muamelesi yapıldığını vurguladı.

Kickl, kuzeni olan İçişleri Bakanının muhalefette iken yoğun denetimleri içeren güvenlik paketlerine tepki gösterdiğini ancak yönetime gelir gelmez çok daha sıkı denetimleri öngören yasa tasarıları hazırlattığını söyledi.