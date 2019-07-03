Avusturya'da hemzemin geçit kazası: 2 ölü
STEIERMARK polisinden yapılan yazılı açıklamada, Neudorf bei Wildon kasabasında geçişlerin trafik ışıklarıyla sağlandığı hemzemin geçidi kullanan bir aracın yük treninin çarpması sonucu 100 metre sürüklendiği belirtildi.
STEIERMARK polisinden yapılan yazılı açıklamada, Neudorf bei Wildon kasabasında geçişlerin trafik ışıklarıyla sağlandığı hemzemin geçidi kullanan bir aracın yük treninin çarpması sonucu 100 metre sürüklendiği belirtildi.
Açıklamada, araçta bulunan 32 yaşında bir erkek ile 29 yaşındaki kadının olay yerinde öldüğü kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet
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