Avusturya'da hemzemin geçit kazası: 2 ölü
Avusturya'nın Steiermark eyaletine bağlı Neudorf bei Wildon kasabası yakınlarında yük treninin otomobile çarpması sonucu iki kişi öldü.
Avusturya'nın Steiermark eyaletine bağlı Neudorf bei Wildon kasabası yakınlarında yük treninin otomobile çarpması sonucu iki kişi öldü.
Steiermark polisinden yapılan yazılı açıklamada, Neudorf bei Wildon kasabasında geçişlerin trafik ışıklarıyla sağlandığı hemzemin geçidi kullanan bir aracın yük treninin çarpması sonucu 100 metre sürüklendiği belirtildi.
Açıklamada, araçta bulunan 32 yaşında bir erkek ile 29 yaşındaki kadının olay yerinde öldüğü kaydedildi.
Kaynak: AA
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