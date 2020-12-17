Avusturya'da hayata geçirilmek istenen yeni terörle mücadele torba yasa tasarısına tepkiler geldi
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Avusturya'da hayata geçirilmek istenen yeni terörle mücadele torba yasa tasarısına tepkiler geldi

17.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:14
Avusturya'da hayata geçirilmek istenen yeni terörle mücadele torba yasa tasarısına tepkiler geldi

Avusturya'da iktidar tarafından dün kamuoyuyla paylaşılan yeni terörle mücadele torba yasa tasarısına başta hukukçular olmak üzere Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) tepki gösterdi.

Avusturya'da iktidar tarafından dün kamuoyuyla paylaşılan yeni terörle mücadele torba yasa tasarısına başta hukukçular olmak üzere Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) tepki gösterdi.

Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Bernd-Christian Funk, kamu yayıncı kuruluşu ORF'ye yaptığı açıklamada, özellikle yasa tasarısında yer alan dini motifli aşırıcılığın suç unsuru olarak kabul edilmesi maddesine tepki göstererek bu maddenin halihazırda Avusturya Ceza Kanunu'nda bulunduğunu söyledi. Funk, ceza kanununun 247a paragrafında devlete yönelik yıkıcı faaliyetler başlığı altında yeni tasarıda suç unsuru olarak kabul edilmek istenen maddenin bulunduğunu, yeni bir yasaya ihtiyaç olmadığını ifade etti.

Bir başka hukukçu Prof. Dr. Heinz Mayer de iktidarın paylaştığı tasarının somut temellere dayanmadığını, bu nedenle uygulanabilirliğinin tartışmalı olduğunu kaydetti.

İslam cemaatinden tepki

İGGÖ Başkanı Ümit Vural da terörle mücadele yasa tasarısı kapsamında iktidarın İslam Yasası'nda da değişiklik yapmak istediğini ancak bu hususun kendileriyle görüşülmediğini dile getirdi. Vural, iktidar tarafından İslam Yasası'nda yapılmak istenen değişikliklerin hem anayasa açısından sorunlu hem de yasalarca tanınmış bir dini cemaatin özerkliğini etkileyecek adımlar olduğunu aktardı.

Müslümanların temel haklarının hiçbir zaman tartışmaya açılamayacağını vurgulayan Vural, tanımı açık bir şekilde yapılmamış, ortada suç teşkil edecek bir eylem olmaksızın bir niyet ya da görüşün cezalandırılmak istenmesine karşı olduklarına dikkati çekti.

Avusturya'da dün hükümet yetkilileri, yeni terörle mücadele yasa tasarısı kapsamında din motifli aşırıcılığın suç unsuru olarak kabul edileceğini açıklamış, ülkede Müslümanların haklarını garanti altına alan İslam Yasası'nda bazı değişikliklerin yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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