Avusturya'da halkın çoğunluğu, "başbakanın, ceza davası açılması durumunda istifa etmesi gerektiği" görüşünde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avusturya'da halkın çoğunluğu, "başbakanın, ceza davası açılması durumunda istifa etmesi gerektiği" görüşünde

Avusturya'da halkın çoğunluğu, 'başbakanın, ceza davası açılması durumunda istifa etmesi gerektiği' görüşünde
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Avusturya'da yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, vatandaşların yüzde 58'inin Başbakan Sebastian Kurz'un bir yolsuzluk soruşturması kapsamında "yanlış beyanda" bulunduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturmanın ceza davasına dönüşmesi durumunda istifa etmesi gerektiğini düşünüyor.

Avusturya'da yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, vatandaşların yüzde 58'inin Başbakan Sebastian Kurz'un bir yolsuzluk soruşturması kapsamında "yanlış beyanda" bulunduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturmanın ceza davasına dönüşmesi durumunda istifa etmesi gerektiğini düşünüyor.

Gallup kamuoyu araştırma şirketi, Kurz hakkında başlatılan soruşturma ve başbakana yakınlığıyla bilinen Maliye Bakanı Gernot Blümel'in adı karıştığı ileri sürülen yolsuzluk soruşturmasına yönelik 5 bin kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 58'i, yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan başbakanın, ceza davası açılması durumunda istifa etmesi gerektiği görüşünü taşıdı.

Yolsuzluğa adı karıştığı ileri sürülen Blümel'in derhal istifa etmesi gerektiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 65 oldu.

Ankete katılanların yüzde 66'sı ise ülkede siyasilerin yaptıkları hatalar karşısında sorumluluk üstlenerek, demokratik işleyişe saygı gösterme açısından istifa etmeye istekli olmadıkları değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma

Avusturya Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, 12 Mayıs'ta, Kurz hakkında, bir yolsuzluk soruşturması kapsamında yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Ülkede 2017-2019'da iktidarda olan merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümeti döneminde gerçekleştiği iddia edilen çok sayıda yolsuzluk hakkında soruşturma yürütülmüştü.

Bu kapsamda Maliye Bakanı Blümel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isme yönelik yürütülen bir soruşturmadan ötürü oluşturulan araştırma komisyonuna 24 Temmuz 2020'de dönemin başbakanı sıfatıyla davet edilen Kurz, tanık olarak sorgulanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Burak Sergen Oktay Kaynarca Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Burak Yılmaz Lukas Podolski Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avusturya'da halkın çoğunluğu, "başbakanın, ceza davası açılması durumunda istifa etmesi gerektiği" görüşünde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 19:58:16. #1.15#

title