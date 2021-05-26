Avusturya'da halkın çoğunluğu, "başbakanın, ceza davası açılması durumunda istifa etmesi gerektiği" görüşünde

Avusturya'da yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, vatandaşların yüzde 58'inin Başbakan Sebastian Kurz'un bir yolsuzluk soruşturması kapsamında "yanlış beyanda" bulunduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturmanın ceza davasına dönüşmesi durumunda istifa etmesi gerektiğini düşünüyor.

Avusturya'da yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, vatandaşların yüzde 58'inin Başbakan Sebastian Kurz'un bir yolsuzluk soruşturması kapsamında "yanlış beyanda" bulunduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturmanın ceza davasına dönüşmesi durumunda istifa etmesi gerektiğini düşünüyor.

Gallup kamuoyu araştırma şirketi, Kurz hakkında başlatılan soruşturma ve başbakana yakınlığıyla bilinen Maliye Bakanı Gernot Blümel'in adı karıştığı ileri sürülen yolsuzluk soruşturmasına yönelik 5 bin kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 58'i, yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan başbakanın, ceza davası açılması durumunda istifa etmesi gerektiği görüşünü taşıdı.

Yolsuzluğa adı karıştığı ileri sürülen Blümel'in derhal istifa etmesi gerektiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 65 oldu.

Ankete katılanların yüzde 66'sı ise ülkede siyasilerin yaptıkları hatalar karşısında sorumluluk üstlenerek, demokratik işleyişe saygı gösterme açısından istifa etmeye istekli olmadıkları değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma

Avusturya Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, 12 Mayıs'ta, Kurz hakkında, bir yolsuzluk soruşturması kapsamında yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Ülkede 2017-2019'da iktidarda olan merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümeti döneminde gerçekleştiği iddia edilen çok sayıda yolsuzluk hakkında soruşturma yürütülmüştü.

Bu kapsamda Maliye Bakanı Blümel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isme yönelik yürütülen bir soruşturmadan ötürü oluşturulan araştırma komisyonuna 24 Temmuz 2020'de dönemin başbakanı sıfatıyla davet edilen Kurz, tanık olarak sorgulanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan