Avusturya'da görme engelliler için akıllı ayakkabı tasarlandı
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Avusturya'da görme engelliler için akıllı ayakkabı tasarlandı

Avusturya'da görme engelliler için akıllı ayakkabı tasarlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avustralya'da teknoloji mühendisleri, görme engelliler için 'InnoMake' adlı akıllı ayakkabı tasarladı.

Avustralya'da teknoloji mühendisleri, görme engelliler için  'InnoMake' adlı akıllı ayakkabı tasarladı.

Avusturya'daki teknoloji şirketi Tec-Innovation mühendisleri görme engelliler için özel olarak geliştirilen 'InnoMake' adlı akıllı ayakkabı geliştirdi. Görme engelli bireyler, ayakkabının ucuna takılan ultrasonik sensörler sayesinde engellerden haberdar oluyor. Otomobil park sensörlerine benzer sistemin kullanıldığı akıllı ayakkabıda görme engelli kullanıcı her hangi bir engele yaklaştığı an titreşim sayesinde uyarılıyor. Firma, değeri 3 bin 800 dolar (31 bin 600 TL) olan akıllı ayakkabıların önümüzdeki yıllarda yapay zeka destekli bir kamera ile geliştirilmesi için  çalışma başlattıklarını ifade etti.

- Avusturya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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