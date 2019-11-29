Avusturya'da "Farklı Kültürlere Müzikal Yolculuk" konseri
Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde, "Farklı Kültürlere Müzikal Yolculuk" adlı klasik müzik konseri düzenlendi.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde, "Farklı Kültürlere Müzikal Yolculuk" adlı klasik müzik konseri düzenlendi.
Büyükelçiliğin konser salonunda düzenlenen etkinliğe katılan davetliler, opera sanatçısı Defne Aydın ve piyanist Nazlı Hacıalioğlu'nun yorumladığı eserleri dinleme imkanı buldu.
Konserde, ünlü besteciler Çaykovski, Mozart, Puccini, Chopin ve Fazıl Say'a ait önemli eserler seslendirildi.
Programın ardından davetlilere, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.