Avusturya'da "Farklı Kültürlere Müzikal Yolculuk" konseri
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Avusturya'da "Farklı Kültürlere Müzikal Yolculuk" konseri

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde, "Farklı Kültürlere Müzikal Yolculuk" adlı klasik müzik konseri düzenlendi.

29.11.2019 00:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:52
Avusturya'da

'nin Büyükelçiliğinde, "Farklı Kültürlere Müzikal Yolculuk" adlı klasik müzik konseri düzenlendi.

Büyükelçiliğin konser salonunda düzenlenen etkinliğe katılan davetliler, opera sanatçısı Defne Aydın ve piyanist Nazlı Hacıalioğlu'nun yorumladığı eserleri dinleme imkanı buldu.

Konserde, ünlü besteciler Çaykovski, Mozart, Puccini, Chopin ve Fazıl Say'a ait önemli eserler seslendirildi.

Programın ardından davetlilere, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA
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