Avusturya'da eski kız arkadaşının evini basan genç 5 kişiyi öldürdü
Avusturya'nın batısında yer alan kış turizmiyle ünlü Kitzbuehel şehrinde genç bir adam tartıştığı eski kız arkadaşıyla birlikte toplamda 5 kişiyi öldürerek polise teslim oldu.
07.10.2019 12:06
Avusturya'nın batısında yer alan kış turizmiyle ünlü Kitzbuehel şehrinde genç bir adam tartıştığı eski kız arkadaşıyla birlikte toplamda 5 kişiyi öldürerek polise teslim oldu.
Adı açıklanmayan 25 yaşındaki zanlının verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com