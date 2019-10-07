Avusturya'da eski kız arkadaşının evini basan genç 5 kişiyi öldürdü

Avusturya'da eski kız arkadaşının evini basan genç 5 kişiyi öldürdü

Avusturya'nın batısında yer alan kış turizmiyle ünlü Kitzbuehel şehrinde genç bir adam tartıştığı eski kız arkadaşıyla birlikte toplamda 5 kişiyi öldürerek polise teslim oldu.

07.10.2019 12:06
Avusturya'da eski kız arkadaşının evini basan genç 5 kişiyi öldürdü

Avusturya'nın batısında yer alan kış turizmiyle ünlü Kitzbuehel şehrinde genç bir adam tartıştığı eski kız arkadaşıyla birlikte toplamda 5 kişiyi öldürerek polise teslim oldu.


Adı açıklanmayan 25 yaşındaki zanlının verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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