Avusturya'da eşi tarafından öldürülen kadın Kayseri'de toprağa verilecek
Avusturya'da eşi tarafından öldürüldükten sonra cenazesi nehirde bulunan kadın, Develi'de toprağa verilecek.
06.07.2020 14:30 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:16
Avusturya'da eşi tarafından öldürüldükten sonra cenazesi nehirde bulunan kadın, Develi'de toprağa verilecek.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 25 Haziran'da Avusturya'da meydana gele olayda, eşi tarafından öldürülen Bircan Dever'in cansız bedeni 3 gün önce nehirde bulundu. Talihsiz kadının cenazesinin Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA