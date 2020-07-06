Avusturya'da eşi tarafından öldürülen kadın Kayseri'de toprağa verilecek
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Avusturya'da eşi tarafından öldürülen kadın Kayseri'de toprağa verilecek

Avusturya'da eşi tarafından öldürüldükten sonra cenazesi nehirde bulunan kadın, Develi'de toprağa verilecek.

Avusturya'da eşi tarafından öldürülen kadın Kayseri'de toprağa verilecek
06.07.2020 14:30 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:16

Avusturya'da eşi tarafından öldürüldükten sonra cenazesi nehirde bulunan kadın, Develi'de toprağa verilecek.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 25 Haziran'da Avusturya'da meydana gele olayda, eşi tarafından öldürülen Bircan Dever'in cansız bedeni 3 gün önce nehirde bulundu. Talihsiz kadının cenazesinin Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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