Avusturya'da Endüstriyel Üretici Fiyat Endeksi 2011 Yılı Mayıs Ayından Beri En Yüksek Seviyeye Ulaştı

Avusturya'nın resmi istatistik kurumu İstatistik Avusturya'nın verilerine göre, endüstriyel üretici fiyat endeksi (IPPI 2015), 2021 yılı Nisan ayında 105, 1 puana ulaştı ve böylece bir önceki yılın aynı dönemine göre %4, 6'lık bir fiyat artışı gerçekleşti.

Avusturya'nın resmi istatistik kurumu İstatistik Avusturya'nın verilerine göre, endüstriyel üretici fiyat endeksi (IPPI 2015), 2021 yılı Nisan ayında 105, 1 puana ulaştı ve böylece bir önceki yılın aynı dönemine göre %4, 6'lık bir fiyat artışı gerçekleşti. Söz konusu rakam, Avusturya'da 2011 yılı Mayıs ayından beri ulaşılan en yüksek seviye oldu. Esasen, endüstriyel üretici fiyat endeksi 2021 yılı Mart ve Şubat aylarında yıllık %2, 8 ve %0, 9 artış kaydedilmişti. Böylece, sanayi ürünleri fiyatlarındaki artış eğilimi devam etmiş oldu.

Sanayi üretici fiyat endeksinin 2021 yılı Nisan ayındaki artışına temel olarak enerji sektöründeki (+%9, 5) ve ara malı fiyatlarındaki (+%5, 8) yüksek fiyatlar neden oldu. Nisan 2021'de tüketim malları fiyatları %1, sermaye malları fiyatları ise %0, 8 arttı.

Kaynak: Statistik Austria

Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre