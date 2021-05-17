Avusturya'da devlet binalarında İsrail bayrağına yer verilmesine tepkiler sürüyor

Viyana Üniversitesinde Öğretim Üyesi Siyaset Bilimci Prof. Dr. Heinz Gartner, "savaş esnasında" İsrail bayrağının başbakanlık binasına çekilmesinin uygunsuz bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Avusturya olarak İsrail bayrağını çekerseniz, İsrail'in savaştaki eylemlerini de kabul etmiş olursunuz.

Viyana Üniversitesinde Öğretim Üyesi Siyaset Bilimci Prof. Dr. Heinz Gartner, "savaş esnasında" İsrail bayrağının başbakanlık binasına çekilmesinin uygunsuz bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Avusturya olarak İsrail bayrağını çekerseniz, İsrail'in savaştaki eylemlerini de kabul etmiş olursunuz." dedi.

Gartner, Der Standard gazetesine yaptığı açıklamada, savaşın sürdüğü süreçte İsrail bayrağına devlet binalarında yer verilmesinin tamamen uygunsuz olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Avusturya olarak İsrail bayrağını çekerseniz, İsrail'in savaştaki eylemlerini de kabul etmiş olursunuz. Bununla İsrailli kurbanları haklı olarak yüceltirken, Filistin'in kurbanlarını aşağılamış oluyorsunuz. Her ne kadar bayrak daha önce çekilmiş olsa da dolaylı olarak Gazze'deki basın binasına yapılan saldırıyı da kabullenmiş oluyorsunuz."

Avusturya'nın tarafsız bir ülke olduğunu, savaşan taraflardan herhangi birinin yanında yer almaması gerektiğini kaydeden Gartner, bayrak çekilmesinin tarafsızlık ilkesinden siyasi olarak uzaklaşıldığı anlamına geldiğini ifade etti.

Gartner, bu tutumun çeşitli gerginliklerde arabulucu rolü üstlenen Avusturya'ya olan güvenin zedelenmesine yol açacağını, aynı zamanda Filistin-İsrail sorununa iki devletli çözüm yaklaşımından da vazgeçildiği anlamına gelebileceğini belirtti.

"İsrail bayrağı asması tek taraflı, kaygı verici ve hayal kırıklığına yol açan bir yaklaşım"

Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi de kamu yayıncısı ORF'ye yaptığı açıklamada, Başbakan Sebastian Kurz'un yaşanan çatışma sürecinde İsrail bayrağı asmasının, tek taraflı, kaygı verici ve hayal kırıklığına yol açan bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Şafi, Başbakanlık binasında İsrail bayrağına yer verilmesine tepki göstererek, "Kendimizi hakarete uğramış hissettik, çünkü bizim kurbanlarımız da sempati içeren sözler hak ediyorlar." ifadesini kullandı.

İsrail'in hep mağdur olarak görüldüğüne ve yaptığı insan hakları ihlallerinin görülmediğine dikkati çeken Şafi, Avusturya'nın barış anlaşmalarının yapıldığı, çatışmalı tarafların güvendiği bir ülke olduğunu ancak bayrak olayından sonra bu özelliğini yitirdiğini kaydetti.

Avusturya'da 14 Mayıs'ta İsrail'le dayanışma amacıyla devlet binalarına bu ülkenin bayrağı asılmış, bu durum başta Türkiye olmak üzere bazı ülkelerin tepkisine neden olmuştu.

Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı El-Cezire'nin ofislerinin de bulunduğu Cela adlı 13 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan füzelerle yerle bir edilmişti.

AP ve El-Cezire bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile avukatlık bürolarının da olduğu binada 60 daire bulunuyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan