Avusturya'da devlet binalarında İsrail bayrağına yer verilmesi protesto edildi
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Avusturya'da devlet binalarında İsrail bayrağına yer verilmesi protesto edildi

Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Avusturya Başbakanlık binası önünde toplanan bir grup gösterici, devlet binalarında İsrail bayrağına yer verilmesine tepki gösterdi.

Avusturya Başbakanlık binası önünde toplanan bir grup gösterici, devlet binalarında İsrail bayrağına yer verilmesine tepki gösterdi.

Gösteride Filistin bayraklarının yanı sıra "Bombardıman ve işgal durdurulsun", "Dayanışma Filistin'le yapılsın" "Apartheid'ı boykot etmek demokratik bir haktır" yazılı pankartlar açıldı.

Gösteriye katılan Avusturya-Arap Toplumu Başkanı Fritz Edlinger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir Avusturyalı olarak Başbakan Sebastian Kurz'un yaptıklarından utanç duyduğunu dile getirdi.

Edlinger, insan haklarının Kurz'un umurunda olmadığını ve Başbakan'ın bütün bu adımları gücünü korumak için attığını söyledi.

"Bayrak provokasyonu"

İsrail bayrağına devlet binalarında yer verilmesinin ülkedeki demokratlar için bir provokasyon olduğunu belirten Edlinger, "Demokrasi, parlamento, insan hakları bunların umurunda değil. Tek öncelikleri kendi güç ve etkileri. Bir Avusturyalı olarak buraya yalnız bu bayraktan ötürü değil aynı zamanda, bu çirkin, eğitimsiz, demokrasi dışı, darbeci partinin ülkeyi yönetmesine karşı çıkmak için geldim." dedi.

Anayasaya aykırı büyük bir skandal

Yazar ve aktivist Wilhelm Langthaler, Avusturya'nın tarafsız bir ülke olduğuna işaret ederek İsrail bayrağının Başbakanlık binasının çatısına çekilmesinin anayasaya aykırı büyük bir skandal olduğunu söyledi.

Langthaler, "Bizim anayasamız açık şekilde saldırgan tarafta yer almamamız gerektiğini söylüyor. Bizim hükümetimiz ise saldırganın yanında yer alıyor. Biz buna karşıyız." dedi.

"Filistin haklıdır diyemiyoruz"

Filistin ile dayanışma amacıyla dün gerçekleştirilmesi planlanan dört gösterinin yasaklanarak gösteri ve fikir özgürlüğüne izin vermediğini anımsatan Langthaler, "Filistin haklıdır diyemiyoruz. Bu benzeri olmayan bir durum. Burası özgür bir ülke ve bizim anayasa ve demokratik temel haklarımız var. Bu iktidar bu hakları kısıtlıyor. Bu bir skandaldır." şeklinde konuştu.

Langthaler, Kurz ve ekibinin demokrasi, insan haklarından bahsettiğini ama bunun tam tersi adımlar attığını belirterek özellikle Filistinlilerin haklarını savunan, İsrail'i eleştirenlere "antisemitizm" suçlamasında bulunduğunun altını çizdi.

Polisin, gösterinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında belirlenen düzenlemelere uyulmadığı gerekçesiyle sonlandırılmasını istemesi üzerine grup dağıldı.

Avusturya'da devlet binalarında İsrail bayrağına yer verilmesi protesto edildi
Avusturya'da devlet binalarında İsrail bayrağına yer verilmesi protesto edildi
Avusturya'da devlet binalarında İsrail bayrağına yer verilmesi protesto edildi
Avusturya'da devlet binalarında İsrail bayrağına yer verilmesi protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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