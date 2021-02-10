Avusturya'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri protesto edildi

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da büyük çoğunluğunu Uygur Türklerinin oluşturduğu göstericiler, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik Çin'in uluslararası hukuka aykırı politikalarını protesto etti.

Çin'in Viyana Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride, "Çin'in Uygur Türklerine yönelik devlet terörüne son", "Çin, soykırımı durdur", "Uygurlara özgürlük" yazılı pankartlar açtı.

Gösteriyi düzenleyen Avusturya Uygur Birliği Başkanı Mevlan Dilşat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Doğu Türkistan'ın yaklaşık 70 yıldır işgal altında olduğunu belirten Dilşat, "Bizim davamız, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı. Biz hiçbir şekilde Çinlilerle birlikte yaşamak istemiyoruz. Doğu Türkistan mücadelemiz, Doğu Türkistan bağımsız olana kadar sürecektir. İnanıyoruz ki; bu mavi bayrak bir gün Doğu Türkistan topraklarında dalgalanacak." ifadesini kullandı.

"Müslüman olduğum için 'terörist' oldum"

Gösteriye katılan Uygur Türkü Nurgül Osman da ülkesinde maruz kaldığı baskılar nedeniyle yaklaşık 7 önce Uygur Özerk Bölgesi'nden ayrılmak zorunda kaldığını anlattı.

Osman, önce Mısır'a daha sonra Türkiye'ye oradan da Avusturya'ya geldiğini, yaklaşık 4 yıldır hapsedilen babasından haber alamadığını belirterek, 4 yıl önce annesinin ansızın ortadan kaybolduğunu ve kendisinden bir daha haber alınamadığını dile getirdi.

Babasının "teröristlere" yardım ettiği suçlamasıyla tutuklandığını belirten Osman, "Ben, çocuğumla Mısır'a kaçtığım için bizi 'terörist' olarak damgaladılar. Başörtüsü taktığım, namaz kıldığım, Kuran okuduğum, Müslüman olduğum için ben terörist oldum. Babamı teröriste yardım ettiği için hapse attılar." diye konuştu.

Osman, babasının tutuklandığı süreçte annesinin düzenli olarak Çinli yetkililerce sorgulandığını ancak daha sonra annesinin ortadan kaybolduğunu, kimsenin kendisinden haber alamadığını söyledi.

4 yıl zarfında anne ve babasıyla görüşemediğini belirten Osman, "Anne, babamın sesini duymak istiyorum. Onlar yaşıyor mu bilmek istiyorum. Çin zulmünün durmasını istiyorum. Kendi vatanımızda hür olmak istiyorum. Dinimizi, kültürümüzü kendi vatanımızda hürce yaşamak istiyorum. Özgürlük istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan