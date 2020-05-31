Avusturya'da Bosna Savaşı'nda öldürülen çocuklar anıldı Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir grup Boşnak, Bosna Savaşı'nda katledilen çocuklar için anma etkinliği düzenledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir grup Boşnak, Bosna Savaşı'nda katledilen çocuklar için anma etkinliği düzenledi.

Kentin önemli meydanlarından Heldenplatz'daki etkinlikte, Bosna Savaşı sırasında ülkenin kuzeyinde yer alan Prijedor kentinde Sırp askerler tarafından katledilen 102 çocuğa ait fotoğraf ve bilgilerin yer aldığı pankartlar açıldı.

"Beyaz kurdele günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte, çocuklar için sembolik oyuncaklar da getirildi.

Etkinlikte konuşan Bosna Hersek'in Viyana Büyükelçisi Kemal Kozaric, Sırp askerlerin Prijedor'da 3 bin 176 sivili katlettiğini, bu kurbanlar arasında 2-3 aylık bebekler dahil olmak üzere 102 çocuğun bulunduğunu belirtti.

Kozaric, "Yaşananları hiçbir zaman unutmayacağız ve failleri affetmeyeceğiz." dedi.

Prijedor'daki katliam

Bosna'da savaşın yeni başladığı 1992 yılının mart ayında, eski Yugoslavya'daki Devlet Güvenlik Teşkilatının (UDBA) başına getirilen Sırp kökenli Simo Drljaca, Prijedor'daki 13 polis karakolunda görev yapan 1775 Sırp'ı silahlandırdı.

Sırp birlikleri, 29 Nisan gecesi o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor kentini ele geçirdi. Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992'de Prijedor civarındaki köylere saldırdı. Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3 bin 176 sivil hayatını kaybetti.

Sırplar, 31 Mayıs 1992'de yerel radyolar üzerinden yapılan duyuruyla "Sırp olmayanların evlerinin pencerelerine beyaz çarşaf asmaları, sokağa çıkarken de kollarına beyaz kurdele bağlamaları" talimatını verdi.

Sırp olmayan siviller bu yöntemle tespit edilerek esir kamplarına götürüldü ve buralarda işkence, tecavüz ve katliamlara maruz kaldı.

Prijedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde Omarska, Keraterm, Kozarac, Trnopolje ve Manjaca'daki toplama kamplarında esir tutuldu. On binlerce kişi evlerinden sürgün edildi.

Radyolarda anonsun yapıldığı 31 Mayıs, Bosna Hersek'te "Beyaz Kurdele Günü" olarak anılıyor.

Kaynak: AA