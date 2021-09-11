Avusturya'da bir kişi, emekli maaşını alabilmek için ölen annesini bodrumda sakladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avusturya'da bir kişi, emekli maaşını alabilmek için ölen annesini bodrumda sakladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Avusturya'da bir kişi, emekli maaşını alabilmek için ölen annesini bodrumda sakladı

Avusturya'nın batısındaki Tirol eyaletinde 66 yaşındaki bir adamın, emekli maaşını ve bakım ödeneğini alabilmek için hayatını kaybeden annesinin cansız bedeninin bodrumda sakladığı ortaya çıktı.

Avusturya'nın batısındaki Tirol eyaletinde 66 yaşındaki bir adamın, emekli maaşını ve bakım ödeneğini alabilmek için hayatını kaybeden annesinin cansız bedeninin bodrumda sakladığı ortaya çıktı.

Tirol Polisi'nden Demirören Haber Ajansı'na yapılan yazılı açıklamaya göre 89 yaşındaki bir kadının emekli maaşı ve bakım ödeneği belgelerinde usulsüzlük tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, kadının Tirol eyaletinde bulunan Innsbruck-Land ilçesindeki evini kontrol etmeye gitti. Evi arayan polis, kadının cansız bedenini bodrumda buldu. Açıklamada, kadının 2020'nin Haziran ayında hayatını kaybettiği, 66 yaşındaki oğlunun ise kadına ait emekli maaşını ve bakım ödeneğini alabilmek için cesedi bodrumda sakladığını itiraf ettiği belirtildi. Yapılan otopside, kadının doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği açıklandı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş

 Evin çatısından gelen çıtırtıya koştular! Polis ekipleri dev yılanı zor kontrol altına aldı

Evin çatısından gelen çıtırtıya koştular! Polis ekipleri dev yılanı zor kontrol altına aldı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Beren Saat Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avusturya'da bir kişi, emekli maaşını alabilmek için ölen annesini bodrumda sakladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 12:35:37. #1.17#