Avusturya'da belirli koşullarda ötenazi yapılmasına izin veren yasa tasarısı meclisten geçti

Avusturya'da iyileşmesi mümkün olmayan ve çok ağır hastaların ötenazi yapmalarına belirli şartlarda izin verilmesini sağlayan yasa tasarısı ulusal mecliste kabul edildi.

Mecliste görüşülen yasa tasarısı aşırı sağcı Avusturya Halk Partisinin (FPÖ) ret oylarına rağmen parlamentonun büyük çoğunluğu tarafından kabul edildi.

Buna göre, 2022'den itibaren geçerli olacak yasa, ağır ve iyileşmesi mümkün olmayan hastaların yaşamlarını sonlandırmalarına yardımcı olunmasına izin verecek.

"Ölüm yardımı yasası" olarak adlandırılan düzenlemeye başvurabilmek için hastaların reşit ve karar verebilecek durumda olması gerekiyor.

Ötenazi yaptırmak isteyen kişinin hastalığının birden çok doktor tarafından teşhis edilmesi gerektiğine işaret edilen yasada, ölüm yardımı almak isteyen hastaların bu kararı aldıktan sonra 12 hafta beklemesi gerekiyor. Eğer hastanın durumu bu süreyi kaldıramayacak durumdaysa bu durumda bekleme süresi iki haftaya düşüyor.

Ötenazi için "ölüm yardımı" adı verilen yasal izni noter ya da avukatlar hastalar için hazırlayabilecek. Bu belgeyle hastalar eczanelerden edinebilecekleri bir tür karışımla yaşamlarını sonlandırabilecek.

Ülkede dini cemaatler, söz konusu düzenlemenin kötüye kullanılabileceği uyarısında bulunuyor, muhalefetteki FPÖ de düzenlemeye karşı çıkıyor.

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri

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