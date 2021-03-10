Son dakika... Avusturya'da Başbakan Kurz'un mülteci politikaları "kalpsiz başbakan karikatürü" ile protesto edildi
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Son dakika... Avusturya'da Başbakan Kurz'un mülteci politikaları "kalpsiz başbakan karikatürü" ile protesto edildi

10.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:28

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avusturya'nın başkenti Viyana'da Başbakan Sebastian Kurz'un mülteci karşıtı politikalarına tepki göstermek amacıyla, "kalpsiz başbakan" adı verilen ülkenin en büyük karikatürünün yer aldığı pankart açıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Başbakan Sebastian Kurz'un mülteci karşıtı politikalarına tepki göstermek amacıyla, "kalpsiz başbakan" adı verilen ülkenin en büyük karikatürünün yer aldığı pankart açıldı.

Çeşitli sanatçı ve insan hakları aktivistinin oluşturduğu "İnsanlığa cesaret" inisiyatifi tarafından düzenlenen ve karikatürist Gehard Haderer tarafından çizilen "kalpsiz başbakan karikatürü" bir ay boyunca şehrin en işlek caddelerinden birinde sergilenecek.

Karikatürist Haderer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 230 metrekare büyüklükte olan karikatürde, Başbakan Kurz'un, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampının yanması sonrasında buradaki sığınmacıların ülkeye getirilmesi karşısındaki katı tutumunu "sessiz şekilde protesto" etmek istediğini belirtti.

Haderer, 9 Eylül 2020'de Moria kampının yandığını, olayın üzerinden 6 ay geçtiğini, Avusturya'da çok sayıda vatandaşın sığınmacılara yardımcı olmak istediğini ancak Kurz'un buna mani olduğunu anlattı.

"Burada kalpsiz bir siyasetçiyi resmettim"

Karikatürde Kurz'un katı kalpli tutumunu göstermek için kalpsiz çizdiğini kaydeden Haderer, "Burada kalpsiz bir siyasetçiyi resmettim." dedi.

İnisiyatifte yer alan tiyatro oyuncusu Katharina Stemberger de yangından sonra geçen 6 ayda Moria sığınmacı kampındaki insanların durumunun çok daha kötüleştiğine dikkati çekerek, "Aileleri bu sefaletten kurtarmak yerine oraya yardım götürüleceği iktidar tarafından açıklandı. Ancak halihazırda bölgeye herhangi bir yardım ulaşmış değil." şeklinde konuştu.

Stemberger, pankartın Başbakanın evine giderken kullandığı güzergahtaki bir reklam panosuna yerleştirildiğini, Kurz'un düzenli olarak bu karikatürü görmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Son dakika... Avusturya'da Başbakan Kurz'un mülteci politikaları 'kalpsiz başbakan karikatürü' ile protesto edildi
Son dakika... Avusturya'da Başbakan Kurz'un mülteci politikaları 'kalpsiz başbakan karikatürü' ile protesto edildi
Son dakika... Avusturya'da Başbakan Kurz'un mülteci politikaları 'kalpsiz başbakan karikatürü' ile protesto edildi
Son dakika... Avusturya'da Başbakan Kurz'un mülteci politikaları 'kalpsiz başbakan karikatürü' ile protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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