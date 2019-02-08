Avusturya'da Aşırı Sağcı Hükümet Karşıtı Gösteri

Avusturya'nın başkenti Viyana'da hükümet karşıtı göstericiler, aşırı sağcı iktidarın ırkçı ve ayrıştırıcı politikalarına tepki gösterdi.

Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde toplanan göstericiler, "Irkçılara hayır", "Başbakan Kurz istifa", yazılı pankartlar açtı. Protestocular önce dışişleri bakanlığına daha sonra başbakanlık binasına yürüdü.

Ülkede her Perşembe günü düzenli olarak gerçekleştirilen ve "Perşembe protestosu" olarak adlandırılan gösteride, sanatçı, yazar ve aktivistler hükümetin politikalarını eleştiren konuşmalar geçekleştirdi.

Aktivist Susanne Scholl, hükümetin Müslümanlar ve göçmenler üzerinden oluşturduğu yapay gündemle ülkenin gerçek sorunlarının örtbas ettiğini söyledi.

Scholl, aşırı sağcı hükümetin özellikle Avusturya Devlet Televizyonu ORF'ye yönelik yeni bir kanun hazırlığı içinde olduğunu, bu yasa tasarısıyla televizyonun bağımsızlığını yitirerek, sansüre maruz kalacağını savundu.

Başbakan Sebastian Kurz'u sert ifadelerle eleştiren Scholl, Kurz ve benzer görüşteki siyasilerin Avrupa Birliği (AB) seçimlerinde etkili olmak istediklerine dikkati çekerek, "Avusturya'da hukuk devletini zedelemek isteyen Kurz, kendisi gibi düşünenlerle AB'yi de bozmak istiyor. AB seçimlerini kesinlikle küçümsemememiz gerekiyor. Herkes bu seçimlerde oy kullanarak sağ popülist söylemi durdurmak için çaba sarf etmesi büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteri olaysız sona erdi.

Kaynak: AA