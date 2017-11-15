Avusturya'da Aşırı Sağ Karşıtı Gösteri
Başkent Viyana'da 10 bine yakın gösterici, aşırı sağcı parti FPÖ kadrolarından milletvekili olarak meclise giren Neonazi oluşumlara yakınlığıyla bilinen kişilerin, kurulacak hükümette yer almaması için protesto gösterisi düzenledi.
Başkent Viyana'da 10 bine yakın gösterici, aşırı sağcı parti FPÖ kadrolarından milletvekili olarak meclise giren Neonazi oluşumlara yakınlığıyla bilinen kişilerin, kurulacak hükümette yer almaması için protesto gösterisi düzenledi.
Kaynak: Dunya.com