Avusturya'da artan vaka sayıları nedeniyle maske kullanma zorunluluğunun kapsamı genişletildi
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Avusturya'da artan vaka sayıları nedeniyle maske kullanma zorunluluğunun kapsamı genişletildi

Avusturya'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki günlük artışın 500'ün üzerine çıkması nedeniyle maske kullanımının daha geniş bir alanda zorunlu hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Avusturya'da artan vaka sayıları nedeniyle maske kullanma zorunluluğunun kapsamı genişletildi
11.09.2020 14:37 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:40

Avusturya'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki günlük artışın 500'ün üzerine çıkması nedeniyle maske kullanımının daha geniş bir alanda zorunlu hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, virüsün yayılmasını önleme ve ikinci dalganın kontrol altına alınmasını sağlamak için alınan tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.

Yeniden maske zorunluluğu

Kurz, ülkede halihazırda toplu taşıma, market ve hastane gibi kapalı alanlarda kullanımı zorunlu olan maskenin devlet daireleri başta olmak üzere, okul, gastronomi, alışveriş ve hizmet sektöründe pazartesinden itibaren yeniden zorunlu hale getirilmesinin kararlaştırıldığını aktardı.

Toplantı ve gösterilere yeni düzenleme

Gösteri ve toplantılara yönelik de yeni tedbirlerin hayata geçirileceğini duyuran Kurz, doğum günü gibi özel toplantılarda kapalı alanda 50, açık alanda 100 kişiye izin verileceğini ifade etti.

Kurz, profesyonel etkinliklerde kapalı alanlarda 1500, açık alanlarda ise 3 bin kişiye izin verileceğini, ancak bu tür toplantılarda katılımcı sayısına göre sosyal mesafeye uygun oturma yerlerini oluşturulmasının zorunlu hale getirileceğini kaydetti.

Yeme içme sektöründe çalışanların maske kullanmalarının yeniden zorunlu hale getirildiğini belirten Kurz, sosyal mesafeyi koruyabilmek için yemek ve içeceklerin yalnız masalara servis edileceğini dile getirdi.

Kurz, salgına ilişkin gelişmelerin herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, "Hükümet olarak temel hedefimiz Avusturya için ikinci bir sokağa çıkma sınırlamasının yaşanmasını önlemek, ancak bunun için herkes üzerine düşeni yapmalı, hijyen, sosyal mesafe ve alınan tedbirlere uymalı." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 31 bin 923'e ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 750'ye çıktı.

Kaynak: AA

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