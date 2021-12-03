Avusturya'da Alexander Schallenberg'in istifasının ardından Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanlığına seçilen İçişleri Bakanı Karl Nehammer,... - Haberler
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Avusturya'da Alexander Schallenberg'in istifasının ardından Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanlığına seçilen İçişleri Bakanı Karl Nehammer,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Avusturya'da Alexander Schallenberg'in istifasının ardından Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanlığına seçilen İçişleri Bakanı Karl Nehammer,...

Avusturya'da Alexander Schallenberg'in istifasının ardından Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanlığına seçilen İçişleri Bakanı Karl Nehammer, ülkenin de yeni başbakanı oldu.

Avusturya'da Alexander Schallenberg'in istifasının ardından Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanlığına seçilen İçişleri Bakanı Karl Nehammer, ülkenin de yeni başbakanı oldu. - VİYANA

Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız

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 Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez

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