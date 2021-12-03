Avusturya'da Alexander Schallenberg'in istifasının ardından Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanlığına seçilen İçişleri Bakanı Karl Nehammer, ülkenin de yeni başbakanı oldu. - VİYANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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