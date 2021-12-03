Avusturya'da Alexander Schallenberg'in istifasının ardından Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanlığına seçilen İçişleri Bakanı Karl Nehammer,...
Avusturya'da Alexander Schallenberg'in istifasının ardından Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanlığına seçilen İçişleri Bakanı Karl Nehammer, ülkenin de yeni başbakanı oldu.
Avusturya'da Alexander Schallenberg'in istifasının ardından Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanlığına seçilen İçişleri Bakanı Karl Nehammer, ülkenin de yeni başbakanı oldu. - VİYANA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet